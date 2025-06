Premiér Petr Fiala vzal svou manželku na první rande na hřbitov. Nezalekla se, jsou spolu už od roku 1989.

Premiér Petr Fiala, ostatně jako většina politiků, je neustále v hledáčku médií, a to nejen kvůli své politické kariéře, ale i soukromému životu. S kým žije a co dělá jeho manželka, to zajímá spoustu jeho příznivců, ale i odpůrců. A my na Osobnosti.cz jsme se pokusili tuto otázku zodpovědět. Jeho manželka není tak úplně paní Columbová, která by jen stála ve stínu svého muže.

Randění při demonstracích

Petr Fiala pojal v roce 1992 za manželku Janu Fialovou, vystudovanou bioložku. Ta působila jako proděkanka pro záležitosti studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2023 se na této univerzitě stala prorektorkou. Jejich první seznámení proběhlo v roce 1989 a oba popisují jejich setkání jako lásku na první pohled. To byl však jen začátek. Po dlouhých debatách na téma revoluce také zjistili, že jsou si souzeni nejen díky prvnímu pohledu z očí do očí, ale i společným názorům na společenské dění. Manželé se totiž seznámili v listopadu 1989, kdy se neřešilo nic jiného než revoluce.

„Přijel v říjnu 1989 z vojny zpět do Brna a společní známí nás seznámili. Začátkem listopadu jsme se viděli poprvé,“ vzpomíná Jana Fialová v rozhovoru pro CNN Prima News. Pokud si tedy představujete romantické scházení po kavárnách, jste na omylu. Dvojice spolu randila během demonstrací. „Tak vznikl náš vztah, začali jsme spolu chodit během demonstrací. Ten další víkend už jsme jeli spolu na demonstraci na Letnou do Prahy a zároveň na mši ke svatořečení Anežky České. To byl obrovský zážitek,“ dodala.

V té době ještě ani jeden z nich samozřejmě netušil, jaká kariéra Petra Fialu čeká. Že se v roce 2014 stane předsedou ODS a později dokonce i českým premiérem, který bude mít možnost v naší republice něco změnit, byť mu některá jeho rozhodnutí mnozí zazlívají, ale v politice to asi jinak nejde. Jana Fialová je svému manželovi velkou oporou, jeho politickou kariéru sleduje a nenechá si ujít žádnou z jeho debat. Zastávají spoustu společných názorů.

První rande na hřbitově

Netradiční seznámení si také žádá netradiční první rande. Dne 2. prosince 1989 se společně vydali na hřbitov. Ale jestli se vám právě vybavila scénka z Marečku, podejte mi pero a hláška „sejdeme se na hřbitově“, tak takto to úplně nebylo. „Petr si na mě vzal telefonní číslo a pozval mě na rande na procházku. Při té příležitosti mě požádal, zda bych s ním nezašla na hřbitov, protože na Dušičky neměl čas a nestihl to. Mně se to náhodou docela hodilo. Tak jsme šli přes celé město na hřbitov a Petr mi předložil nabídku na vážný vztah,“ vypráví Jana Fialová.

Zdá se, že se nezalekla, v roce 1992 došlo na svatbu a manželé vychovávají 3 děti, dceru Kláru a syny Jiřího a Martina. „Dcera jde spíš v mých šlépějích a studuje lékařskou fakultu. Kluci jsou oba na filozofické fakultě,“ prozradila manželka premiéra v rozhovoru pro Blesk před volbami v roce 2021.

