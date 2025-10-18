Manželství Preissových ustálo nejednu velkou zkoušku. Jana Preissová předvedla velkou dávku tolerance a pragmatismu.
Trauma z dětství herečky Jany Preissové zachránilo její manželství, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz dozvěděli. Preissovi jsou už desítky let považováni za jeden z nejkrásnějších a nejstabilnějších párů na poli českého showbyznysu, ale nic není tak růžové, jak se navenek může zdát. Za ty roky si toho prožili mnoho. Nebýt shovívavosti a tolerance Jany Preissové, dnes už by možná každý z nich žil s někým jiným.
Brali se velmi mladí
Jana Preissová, tehdy ještě Drchalová, se se svým budoucím manželem seznámila na půdě DAMU. Byla to láska jako trám, Viktor Preiss se do spolužačky zamiloval na první pohled, vlastně na první doslech. Než ji poznal tváří v tvář, hodně o této dívce slyšel a musel se s ní seznámit. Intuice ho nezklamala, skutečně to byla žena, o níž měl ihned jasno. S tou zestárne.
Dvojice se brala velmi mladá, tajně v roce 1968 pouze za přítomnosti dvou svědků. Byli mladí, milovali se, neměli moc peněz, jejich společná domácnost byla skromná, studovali, ale láska mezi nimi byla natolik hluboká, že na ničem jiném nezáleželo. Byli šťastní, že jsou spolu.
V roce 1973 se jim narodil syn Martin. Zajímavostí je, že kvůli pokročilému těhotenství musela Preissová odmítnout roli Popelky v pohádce Tři oříšky pro Popelku, která nakonec proslavila Libuši Šafránkovou. V roce 1977 přivedli na svět dceru Janu. Rodiče dokázali propojit rodinu i pracovní život. Své profese se rozhodně nechtěli vzdát, nicméně děti byly vždy na prvním místě. Vše se zdálo zalité sluncem. To ještě manželé netušili, jaké zkoušky jejich vztah čekají.
Přízeň jiných žen
Jenže přece jen byl Viktor Preiss z dvojice tím, který se nechal opít slávou a užíval si pozornost jiných dam. Po 15 letech manželství přišla krize v podobě nevěry. Nějakou dobu udržoval poměr s jinou ženou, i když doma před dětmi na sobě nedal nic znát. Jenže to na tom nebylo to nejhorší. Jeho milenka otěhotněla a přivedla na svět nemanželskou dceru. Kdyby měl Preiss jasno a rodinu by opustil, nemohla by Preissová nic dělat. On se ale vrátil domů a žádal o odpuštění.
Teď už to bylo v jejích rukách. Byl to pro ni obrovský šok, to bezpochyby, ale náhle se jí vybavila vzpomínka na bouřlivý rozvod jejích rodičů, kdy ještě byla malá holčička. Jak se choulila v náruči své babičky, když se její rodiče vedle v místnosti hádali. Najednou začala uvažovat pragmaticky, myslet na děti. Podle ní je potřeba ve vztahu věci řešit, není potřeba vždy utíkat, ať už se jedná o jakkoli závažnou situaci. Odpustila, i když si ještě dlouho potom nebyla jistá, zdali udělala správnou věc. Nakonec ale věděla, že to byl krok k lepšímu manželství. Preiss byl jako vyměněný, všechno společně zvládli a jsou spolu dodnes.
