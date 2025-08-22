Domácí pohoda se může rychle změnit v drama. Jiří Langmajer a Adéla Gondíková zažili situaci, kdy jim v kuchyni hrozil požár.
Herecká dvojice zažila v domácnosti nepříjemnou chvíli, která mohla mít mnohem horší následky. Na Osobnosti.cz jsme se doslechli, že Jiří Langmajer vzal celou situaci s humorem a nadhledem. Hned s úsměvem dodal, že za vzniklý incident rozhodně nemůže. „To znamená, že za to nemůže Jiřík?“ pronesl v žertu směrem k manželce.
Langmajer s úsměvem na tváři
Adéla Gondíková přiznala, že se jí během vaření stala nepozornost, která málem přerostla v požár. „Rozbila se nám indukce, tak jsem šla dát květák vedle, protože tam nemáme indukci, ale máme tam starou plotnu. Dala jsem to na to na devítku, chňapka tam visela a já odešla,“ popsala nehodu otevřeně. I když chňapka doutnala a chvílemi hrozilo, že plameny zasáhnou kuchyň, herec celou věc pojal jako historku, kterou bude mít v rodině kdo vyprávět.https://www.instagram.com/reel/DNLrByXMh5T/?utm_source=ig_web_copy_link
Langmajer navíc připomněl, že v jejich domácnosti není podobných karambolů málo. Uvedl, že proti jeho vlastnímu výbuchu, když omylem rozmixoval lžičku v proteinu a znečistil celou kuchyň, byla dnešní nehoda jen slabý odvar. „Mohli jsme vyhořet, což se tedy nestalo,“ dodal.
Společně proti nehodám
Na Instagramu herec celou příhodu shrnul s ironií i upřímností. V příspěvku přiznal, že jejich manželství není bez drobných pohrom, ale právě ty k jejich životu patří. „Jedno je jistý. Patříme k sobě. Ale trochu mě děsí, co nás čeká v důchodu, kterej už klepe na naše vrata. Snad přežijem,“ napsal k fotce z domácnosti.
Herec Jiří Langmajer a moderátorka Adéla Gondíková jsou jinak pevnou dvojicí. Společně žijí v Praze, kde si vybudovali domov plný klidu a porozumění, ale rádi také utíkají za město, aby načerpali energii v přírodě. Gondíková několikrát přiznala, že pro ně oba je největším luxusem obyčejný čas strávený spolu, ať už jde o vaření (pokud zrovna nikdo nic nepodpaluje), cestování, nebo obyčejné chvíle na zahradě. Langmajer naopak s úsměvem říká, že právě Adéla je tím, kdo ho dokáže „uzemnit“ a dát každodennímu shonu balanc.
Zdroj: Autorský text, Instagram Jiřího Langmajera