Alena Schillerová se vydala na tradiční výlov rybníka u Pohořelic. Jenže jakmile z této akce sdílela fotografie, lidé ji nenechali bez komentářů.
Přestože hnutí ANO řešilo a řeší po volbách všelijaká napjatá vyjednávání o nové vládě a určitě se moc nenudilo, jeho místopředsedkyně Alena Schillerová si přece jen našla chvíli pro sebe, jak si redakce Osobnosti.cz všimla na jejím Instagramu. Politikům totiž také občas dojdou síly, jsou to lidé jako my. Právě výlov rybníka Vrkoč nedaleko Pohořelic se stal jejím místem chvilkového klidu.
Výlov rybníka jako útěk od politiky
„Na výlovu rybníka Vrkoče u Ivaně u Pohořelic. Moc ráda se sem vracím. Je to úžasná událost a pro mě velká srdcovka,“ napsala Schillerová na svém instagramovém profilu a připojila hned několik fotografií, na nichž pózuje mezi rybáři a vodou. Na rozdíl od hektických tiskovek a politických debat na nich působila uvolněně a přirozeně.
Jenže část veřejnosti její venkovský únik přivítala s menším pochopením. Některé reakce byly spíš jízlivé než přátelské. „Proč si, Alenko, nekoupíš o číslo větší bundu, máš to jako neopren,“ napsal jeden z komentujících, zatímco další napsal: „Tvl už to začíná. Tetka a její pávy a další. To budou dlouhé 4 roky.“
Vzpomínky na pávovou aféru i hranolky
Zmínka o pávovi samozřejmě nebyla náhodná. Když byla Alena Schillerová ministryní financí, vystupovala jako hlavní postava propagační kampaně svého resortu. Tehdejší snímky, na nichž pózuje s exotickými zvířaty, se brzy staly terčem posměchu. Později vyšlo najevo, že ministerstvo za propagaci utratilo přes 2 miliony korun, což lidi pěkně vytočilo.
Na sociálních sítích se tak znovu rozjela vlna humoru. Někteří připomněli i moment, kdy Schillerová vystupovala v reklamním kostýmu hranolky, a neodpustili si poznámku: „Byly i kapří hranolky?“ Jiní se ale političky zastali. Ocenili, že se nebojí ukázat i mimo luxusní kanceláře. „Moc vám fandím, jste super,“ napsala jedna z jejích fanynek.
Alena Schillerová rozděluje národ
Schillerová patří už dlouhá léta do našeho politického světa. Do povědomí veřejnosti vstoupila jako ministryně financí ve druhé vládě Andreje Babiše. Poměrně rychle ukázala svůj osobitý styl, jelikož se postupně stala jednou z hlavních tváří v prezentaci politiky ANO, což obvykle zvládá s úsměvem a nadhledem.
Vždycky byla takový ženský element v mužském světě politiky. Nebála se luxusních doplňků ani otevřeného sebevědomí. To ale zároveň přitahovalo kritiku – její fotografie na Instagramu často vyvolávaly silnější emoce než rozpočtové tabulky. Někteří jí vyčítali přílišný důraz na image, jiní oceňovali, že dokáže být sama sebou.
Má za sebou ale i pár nepříjemných chvil, třeba když byla kritizována za to, že během pandemie covid-19 sdílela fotografie z rekreačních pobytů a působila odtrženě od reality běžných lidí, kteří byli zavření doma. Často to také schytává za svou mizernou angličtinu, což mnozí v dnešním světě vrcholné politiky považují za velké minus.
