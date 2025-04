Při oslavách Dne Commonwealthu princezna z Walesu projevila hlubokou úctu a oddanost králi Karlu III. Zaujaly i důvěrné úsměvy mezi ní a princem Williamem.

Dne 10. března se ve Westminsterském opatství konala bohoslužba při příležitosti Dne Commonwealthu (Den britského společenství národů), jíž se loni kvůli závažné nemoci princezna Kate ani král Karel III. nezúčastnili. Letos se vše vrátilo do starých kolejí. Osobnosti.cz se zaměřily na vystupování princezny Kate, kterým zaujala veřejnost a sklidila řadu pochval.

Den Commonwealthu je jednou z nejvýznamnějších událostí nejen pro britskou královskou rodinu. Jedná se o připomínku mezivládního sdružení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých kolonií a dominií. Commonwealth zahrnuje 56 nezávislých zemí a v jeho čele stojí britský panovník, v současné době král Karel III. Cíle mezivládní organizace spočívají v podpoře mezinárodní spolupráce, hospodářského rozvoje a prosazování míru, demokracie a lidských práv.

Letos se bohoslužby zúčastnilo na 2 000 hostů, společně s britskou královskou rodinou i členové britské vlády, jak uvádí deník People. Westminsterským opatstvím zazněla hymna Spojeného království a král Karel III. pronesl projev, v němž zdůraznil nezbytnost spolupráce mezi jednotlivými státy především v oblasti lidských práv a životního prostředí a obnovení narušené harmonie na planetě. Hlavní cíle Commonwealthu také spojuje letošní téma „Together We Thrive“ (Společně prosperujeme).

Letošní oslava byla však výjimečná o to více, že se jí po roční pauze zúčastnili jak princezna Kate, tak i král Karel III., kteří v loňském roce oba bojovali se zákeřnou rakovinou. Oficiální událost získala i rodinný charakter ve chvíli, kdy se princ William a princezna Kate, kteří seděli vedle sebe, nebáli projevit svou blízkost a během vzájemného rozhovoru se oba rozesmáli, jak uvádí web Nightly. Ostatně na stejném místě se v roce 2011 konala jejich svatba, takže měli jistě na co vzpomínat.

Kate Middleton Dips Into an Impressive Curtsy When She Spots King Charles at Commonwealth Day Service https://t.co/3CSJRH483g