Miroslav Etzler si pochvaluje svou nově nabytou postavu. Vypadá skvěle a cítí se velmi dobře. Má více síly na svého malého syna.

Miroslav Etzler býval před lety pořádný fešák a lamač ženských srdcí. Jenže jak šel čas, přestal o sebe dbát a nabral spoustu kil. Ty teď šly výrazně dolů a herec přiznal, co stojí za jeho výrazným úbytkem tělesné hmotnosti. Nejen fanoušci, ale i my na Osobnosti.cz jsme si všimli, že ještě rok zpátky měl minimálně o dvě konfekční velikosti více. Nyní mu museli upravit kostým policisty pro seriál Polabí, který v poslední době natáčí.

Zhubnul téměř 30 kilo

„Byl jsem valibuk. Dokonce jsem si po letech musel koupit i nové oblečení,“ přiznal pro Super. Teď už je z něj ale jiný člověk. Herci se totiž podařilo zhubnout neuvěřitelných 27 kilo. Sám uznává, že už měl problém podívat se na sebe do zrcadla, ale za jeho proměnou stojí jiné důvodů, mnohem důležitější. Rozhodl se se sebou něco dělat především kvůli zdraví.

„Dohnaly mě zdravotní komplikace, byla mi diagnostikována cukrovka. Muselo se zapracovat i do scénáře, že sportuji, cvičím a hubnu. Na obrazovce mě takhle uvidí až za půl roku, na začátku mám těch původních 116 kilo a teď mám 89 nebo 88 kilo,“ uvedl na pravou míru herec. Ze stavu svého zdraví však nijak nesmutní, v podstatě za cukrovku děkuje, protože dle jeho slov by se nikdy nedokopal k takové radikální změně.

Naštěstí situace s cukrovkou není natolik vážná. Herec netrpí diabetem prvního stupně, ale druhého, který se dá řešit změnami životního stylu. Naštěstí nemusí brát ani inzulín. Je to ale díky hercově odhodlání a píli. Rozhodl se to vzít za správný konec a zodpovědně dodržoval veškerá dietní pravidla pro to, aby shodil na váze. Vypadá skvěle a cítí se skvěle. „Mám i víc energie pro syna, cítím se jako před třiceti lety, nejsem vůbec unavený,“ raduje se herec.

Má sílu pro malého syna

Miroslav Etzler si svou nově nabytou postav pochvaluje ve všech směrech. Nejenže vypadá mnohem lépe, ale cítí se plný života. Má malého syna Samuela, který letos bude nastupovat do školy. Je velmi živý, je někdy těžké mu stačit, zvláště když máte nějaká ta kila navíc. Z předchozího vztahu má ještě dcery Markétu a Magdalénu a ze vztahu s bývalou partnerkou, herečkou Zuzanou Bydžovskou, syna Kristiána, s ním se ale bohužel kvůli bouřlivému rozchodu nestýká.

Miroslav Etzler měl vždy slabost pro ženské pokolení a je známo, že zpravidla každý jeho vztah ztroskotal kvůli jiné ženě. Druhé manželství s Vilmou Cibulkovou skončilo kvůli výrazně mladší zpěvačce, herečce a tanečnici Radce Pavlovčinové. Nyní již mnoho let žije s o 16 let mladší Helenou Bartalošovou, která je maminkou právě jeho syna Samuela. I kvůli ní by se rád udržoval ve formě.

Zdroj: Autorský text, Super, iDNES, Expres