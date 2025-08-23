Alena Schillerová se většinu času věnuje na sociálních sítích především politice a obecně práci – tentokrát však udělala výjimku.
Alena Schillerová patří mezi nejvýraznější politické tváře v Česku, a to nejen díky svým politickým krokům a názorům, ale také vystupováním na sociálních sítích. Kromě řešení zásadních problémů se snaží také o to, aby byla pro mladou generaci relevantní. Ne vždy se jí to však daří, a když se nedávno převlékla za hranolku, setkala se spíše s posměchem a její příspěvek mnozí považovali za trapný. Reputaci u potenciálních voličů si ale napravila fotografií s tatínkem.
Alena Schillerová překvapila fotkou s tatínkem
Alena sdílí na svém instagramovém profilu většinou pouze videa a fotografie z politického dění a pracovních schůzek. Všechny tak velmi překvapilo, když svůj nedávný příspěvek věnovala rodině a pochlubila se svým největším podporovatelem. Tím není nikdo jiný než její tatínek, kterého označuje za největšího fanouška.
„Nejvěrnější fanoušek, můj táta,“ napsala Schillerová k fotografii, na níž stojí vedle svého otce a drží ho za rameno. Pozitivní komentáře na sebe nenechaly čekat: „Jste úžasná žena, fandím vám, tatínek je sympaťák,” píše jeden z komentujících. „Podoba veliká. To je dobře, že fandí, já také,” přidává se další.
Pod příspěvkem se však objevily i posměšné komentáře, které zpochybňují některé z kroků a rozhodnutí političky. „Já kdybych sebral dva miliony z eráru za fotky s pávem, tak by se se mnou táta asi radši nefotil,” píše jeden z komentujících, který odkazuje na kauzu, kdy Alena Schillerová zaplatila svému fotografovi ze státních peněz okolo dvou milionů korun.
Kritiku snáší dobře
Ať už je to kauza s fotografem, tanečními videi na TikToku nebo převlékání se za hranolku, jedno se musí uznat. Alena Schillerová si z kritiky nic nedělá a jak sama tvrdí, její vystupování na sociálních sítích má za úkol přitáhnout sledovanost a nové voliče. Sledovanost díky komentujícím skutečně má, zda ale podobným obsahem dokáže přitáhnout nové voliče, zůstává otázkou. Na internetu se totiž častokrát stává terčem kritiky a posměchu.
Mnozí komentující jsou totiž toho názoru, že by si raději měla zachovat důstojnost, což by jí ve výsledku slušelo mnohem více. „Začněte mít trochu soudnost. I když vás nemám moc rád, tak si myslím, že budete celkem rozumná, ale zkuste mi to nevyvracet těmito videi,“ píše jeden z komentujících na TikToku. Další jsou přitom podobného názoru, a tak to spíš vypadá, že si podobným obsahem zbytečně kazí reputaci.