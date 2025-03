Bývalý prezident Miloš Zeman se už dříve netajil svou podporou Andreje Babiše. Nyní prozradil, koho bude volit a jak podle něj bude vypadat příští vláda.

Miloš Zeman skončil ve své prezidentské funkci 8. března 2023, kdy na jeho místo nastoupil nově zvolený prezident Petr Pavel. Z lánského zámku se přestěhoval jen nedaleko, do nového domu na okraji Lán, kde se věnuje čtení knih a odpočinku. Potvrdil tehdy, že aktivně se už politice věnovat nebude, nicméně politickou situaci z času na čas veřejně komentuje. Osobnosti.cz se zaměřily na to, kdo podle něj po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny stane novým premiérem. V redakci jsme provedli rovněž drobný průzkum mezi čtenáři, koho by nejraději viděli v čele nové vlády.

Jen idiot by vystupoval z EU

„Jsem věrným voličem hnutí ANO,“ řekl Zeman v rozhovoru pro CNN Prima News. Potvrdil tak svou dlouhodobou podporu Andreje Babiše, a to už z dob, kdy byl prezidentem a Babiš premiérem. Ostatně jej preferoval i jako svého nástupce v prezidentských volbách v roce 2023. Pokud ANO vyhraje volby, stane se podle něj novým premiérem právě Babiš, zatímco současný stínový premiér Karel Havlíček obsadí post ministra průmyslu. Zároveň uvedl, že jako vhodného koaličního partnera by viděl hnutí SPD. To by však mělo ustoupit ze svých snah o vystoupení z EU. „Jenom totální idiot by se vzdal tohoto struku, z něhož prýští tak dobré mléko,“ pronesl na adresu členství v Evropské unii.

Z jeho dalších vyjádření jasně vyplynulo, že nepředpokládá, že by se premiérem mohl stát Petr Fiala. „Už podruhé je Petr Fiala na posledním místě,“ okomentoval průzkum oblíbenosti státníků agentury Morning Consult, kde skončil Petr Fiala s podporou 16 % a dostal se před něj v oblíbenosti dokonce i jihokorejský prezident Jun Sok-jol, který se ve své zemi pokusil o státní převrat. Zeman tak nepřímo hájil billboardy s „nejhorším premiérem“, jimiž hnutí ANO zahájilo volební kampaň.

Donald Trump bude mít úspěch

Na adresu Donalda Trumpa pak pronesl, že jedná jako byznysmen a své schopnosti nyní aplikuje na mezinárodní úrovni, kdy v jednu chvíli zatlačí na Ukrajinu a poté zase na Rusko. „Předpokládám, že bude mít úspěch,“ uvedl Zeman. Na starém kontinentu však nevidí žádného lídra, který by byl schopen se do vyjednávání zapojit tak, aby výsledek jednání přinesl výhody i pro Evropu.

Redakce Osobnosti.cz provedla menší anketu na téma, koho byste chtěli za příštího premiéra. Z námi oslovených voličů se celých 39 % přiklonilo na stranu Andreje Babiše, který se i v oficiálních průzkumech s mnohem větším počtem hlasujících umisťuje na prvním místě. Současného premiéra Petra Fialu by na postu premiéra po podzimních volbách stále rádo vidělo 17 % respondentů. Předsedu STAN Víta Rakušana podpořilo 13 %, stejně jako Tomia Okamuru z SPD. Europoslance Filipa Turka z Motoristů si pak oblíbilo 8 % námi dotázaných. Ostatní pak nepřekročili hranici 5 %.

Zdroj: Autorský text, CNN Prima News, MorningConsult