Mahulena Bočanová si nedávno pořídila štěně bulteriéra a jak se zdá, tak jí dává pořádně zabrat. Naštěstí je herečka velmi trpělivou osobou.
Pokud je o Mahuleně Bočanové něco známo, tak kromě toho, že je skvělá herečka, je také velká milovnice psů. Koneckonců to má v rodině a na psa je zvyklá už odmalička. Během svého života měla pejsků hned několik a mezi její nejoblíbenější plemena patří bulteriér. Jde o velmi energetického a zvědavého psa, který dokáže svého páníčka pořádně pozlobit – a Mahulena by o tom mohla vyprávět.
Její štěně jí demoluje dům
Mahulena Bočanová nedávno přišla o svého čtyřnohého přítele, který po 12,5 letech života odešel do psího nebe. Informovala o tom v červnu na svém Instagramu, kde zároveň sdílela dojemný vzkaz. „Každý ho měl rád. Byl to PAN PES, pan Umberto Bočan. Prožili jsme spolu neuvěřitelně silných 12,5 let života a byly to pro mě ty nejzásadnější životní roky. V mém srdci je teď největší prázdný bolavý kráter, co mé srdce zažilo,“ napsala herečka k fotografii, kterou sdílela na sociálních sítích.
Onen bolavý kráter se nakonec rozhodla zaplnit tak, že do svého domova přivítala dalšího čtyřnohého přítele – opět bulteriéra, který dostal jméno Antonio Bočan. A ačkoliv ho skutečně miluje, přiznává, že je postrachem celé domácnosti. Jak jsme již popisovali, jde o velmi energetické a zvídavé plemeno, takže kousání bot a další vylomeniny jsou u Mahuleny doma na denním pořádku.
„Všichni víme, že moje trpělivost je úplně jinde než u běžného smrtelníka, protože mám výcvik od své dcery. Nicméně přidat si k autistickému dítěti tohohle dementa…,“ rozčilovala se s nadhledem Mahulena. Tondovy vylomeniny přitom nejsou žádnou vzácností – dnes například Mahulena sdílela na Instagramu, jak její čtyřnohý miláček spí na otevřených dvířkách od myčky. Zdá se, že si s ním užívá spoustu „zábavy“ a je jasné, že nervy musí mít ze železa. Koneckonců, jak sama řekla, výcvik už má od své dcery.
Trpělivost je její silná stránka
Není žádnou novinkou, že je Mahulena Bočanová velmi silnou ženou, které rozhodně nechybí pořádná dávka trpělivosti. Každý den se kromě zlobivého psíka musí starat i o svou dceru, která trpí autismem. Ačkoliv je dospělá a má 24 let, má duši malého dítěte. Pro Mahulenu to znamená, že ji musí 24 hodin denně hlídat.
Dcera Márinka má schopnosti i dovednosti na úrovni dítěte a nechat ji samotnou doma nepřipadá v úvahu. S věcmi, které my děláme každý den, potřebuje pomoc, jelikož by je sama nezvládla. Je tedy více než obdivuhodné, jak dobře Mahulena tuto situaci zvládá a je jisté, že stejně jako Márinka, i nové štěně Antonio se bude mít u Mahuleny jako v pohádce.