Vztah princezny Diany a prince Charlese byl plný napětí i ve chvílích, které měly být šťastné. Už během těhotenství s druhým dítětem si Diana ponechala pro sebe zásadní informaci. Tušila totiž, že ji manžel neuslyší rád.

V roce 1984 čekala princezna Diana druhého potomka a podle vlastních slov už tehdy věděla, že to bude chlapec. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že se Dianě při ultrazvuku potvrdilo, že nosí syna, ale Charlesovi to neřekla. Ne proto, že by chtěla překvapit, ale protože věděla, že její manžel toužil po dceři. Když se Harry narodil, měl Charles podle Diany reagovat slovy: „Panebože, je to kluk,“ a údajně dodal i narážku na jeho zrzavé vlasy, uvádí Daily Mail.

Rodina, která netáhne za jeden provaz

Příběh kolem Harryho narození ukazuje, jak hluboko sahalo nepochopení mezi Dianou a Charlesem. I když spolu navenek plnili královské povinnosti, v soukromí byli stále vzdálenější. Diana v rozhovorech později otevřeně přiznala, že jejich manželství bylo napjaté, že Karel měl jinou ženu a ona sama se v královské rodině necítila bezpečně. Chalresovo údajné zklamání z narození syna je v tomto kontextu jen dalším střípkem do mozaiky odcizení.

Diana vnímala Harryho jako osobnost, která si ponese důsledky rodinné atmosféry. Vyrůstal totiž nejen ve stínu staršího bratra, ale i v prostoru, kde byl především nevyřčenou připomínkou nesplněných očekávání. Téma přijetí nebo nepřijetí vlastního dítěte se dnes stává klíčem k pochopení, proč jsou některé vztahy tak chladné i o dekády později. Zpětně se nabízí otázka, co všechno by bylo jinak, kdyby Charles reagoval jinak už v porodnici.

Když otec mlčí i po letech

Podle magazínu People je dnes vztah mezi ním a králem Karlem III. napjatý jako nikdy předtím. Harryho dopisy i telefonáty zůstávají bez odpovědi, setkání se odkládají a zprávy o zdravotním stavu otce se dozvídá z médií. „Nevím, kolik času ještě otci zbývá – kvůli těm bezpečnostním záležitostem se mnou nemluví, ale bylo by hezké se usmířit,“ pronesl Harry v nedávném rozhovoru pro BBC.

To, že mu a jeho rodině byla v roce 2020, kdy se s Meghan vzdali královských povinností, odepřena ochranka, považuje za vypočítavý krok, jímž ho palác (resp. jeho otec) chtěl odradit od odchodu. Pro Harryho to ale byla poslední kapka. Jenže celé odcizení nezačalo od chvíle, kdy odešel z královského dvora, ale už dávno předtím. A možná právě proto není v Británii. Protože pokud vás váš vlastní otec nikdy doopravdy nepřijal, není důvod, proč byste se měli cítit doma.

Zdroj: Autorský text, Daily Mail, People, BBC