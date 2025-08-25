Kdy by neznal jeden z nejoblíbenějších českých seriálů Ulice – vždyť se na televizních obrazovkách vysílá už dlouhých 20 let.
Vzpomínáte si na to, když jste viděli první díl seriálu Ulice? Ať už jste si o něm po prvním díle mysleli cokoliv, jedno je jisté – rozhodně by vás nenapadlo, že se bude vysílat ještě dalších 20 let. Ano, Ulice patří už dvě desetiletí mezi stálice českých obrazovek a každý všední podvečer láká k obrazovkám tisíce diváků, kteří sledují spletité osudy jeho hrdinů. Těch se za ty roky vystřídalo v seriálu opravdu mnoho a pamatovat si je budou už jen ti nejvěrnější diváci.
Ulice slaví 20 let
Seriál Ulice patří bezpochyby mezi ty nejoblíbenější seriály u nás. Jeho hodnocení na ČSFD sice tvrdí opak, sledovanost však jasně naznačuje, že konkurenci by hledal jen těžko. Důkazem je samozřejmě i to, že se stále natáčí – koneckonců, kdyby na něj nikdo nekoukal, skončil by už po první sérii. Jenže tak tomu není – během 20 let se odvysílalo celkem 20 řad a diváci tak mohli vidět už téměř 5 000 epizod.
Seriál se zabývá osudy obyčejných lidí a obyvatel z jedné ulice. To, co na něm diváky přitahuje nejvíce je především zpodobňování lidských životů a spousta sledujících se tak může v osudech konkrétních postav častokrát najít. A takových příležitostí dostali opravdu mnoho – v seriálu se jich totiž vystřídalo už okolo 250. Některé postavy zestárly, jiné zmizely, další se zase vrátily. V paměti těch nejvěrnějších diváků však zůstávají napořád.
Osudy všech postav si pamatuje jen málokdo
Mnozí sledují Ulici od jejích prvních epizod, a tak dobře znají všechny vzestupy, pády i radostné chvíle, kterými jejich oblíbení hrdinové prošli. Postavy se pro ně staly takřka členy rodiny – fandí jim, smějí se s nimi a často i sdílejí jejich starosti. Pokud se i vy řadíte k těm, kteří nenechají jediný díl ujít, máme pro vás pořádnou výzvu. Připravili jsme si pro vás kvíz a vaším úkolem je samozřejmě odpovědět správně na co nejvíce otázek. Tento rychlý test okamžitě ukáže, jak věrným divákem jste.