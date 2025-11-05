Show Jana Krause patří mezi nejznámější televizní pořady v Česku, přesto v poslední době vyvolává rozpaky. Diváci se shodují, že charismatický moderátor ztrácí cit pro dialog a místo otázek přebírá hlavní slovo.
Jan Kraus si během let vybudoval pověst moderátora, který se nebojí ironie ani ostrých poznámek. Jeho styl, který dříve přinášel do televizního prostoru svěží vtip a pohotovost, dnes u mnoha diváků vyvolává spíše rozpaky. Podle komentářů ze sociálních sítí k posledním dílům totiž na Osobnosti.cz soudíme, že lidem začíná vadit, že hosté často nedostanou prostor říct víc než pár vět. Nejnovější vlna kritiky přišla po epizodě se Zdeňkem Pohlreichem.
Humor, který už nezabírá
Krausův přístup se za roky vysílání proměnil. Jeho humor zůstal ostrý a inteligentní, avšak stále častěji působí spíš jako obranný štít než jako pozvánka k upřímnému rozhovoru. Zatímco dřív se hosté bavili i přes občasnou jízlivost, dnes se zdá, že někteří přicházejí s obavami. Diváci upozorňují, že se z dřívější uvolněné atmosféry vytrácí lehkost, kvůli které byla show tak oblíbená.
Podobnou zkušenost jako Pohlreich popsaly i Agáta Hanychová a Ornella Koktová. V podcastu se svěřily, že po natáčení měly smíšené pocity. „Čekala jsem víc toho sarkastickýho, ostrýho, anglickýho humoru,“ uvedla Ornella. Agáta si pak přímo postěžovala, že tam nic moc neřekly. „Ale pořád lepší než ten druhý rozhovor, kdy se s kapelou půl hodiny řešilo sekání trávy,“ dodala. Jejich komentář jen potvrdil to, co mnozí sledující tvrdí už dlouho, že se Krausův pořad změnil z prostoru pro dialog v jednostranné vystoupení.
Fenomén, který stále dělí diváky
Jan Kraus patří mezi výrazné osobnosti české mediální scény a jeho show má i po patnácti letech věrné fanoušky. Ti oceňují jeho pohotovost, smysl pro detail a schopnost odhalit zajímavé příběhy hostů. Kritici však upozorňují, že právě tyto příběhy často zůstávají nedopovězené. Obzvlášť když se moderátor „zasekne“ na jedné věci, kterou omílá stále dokola, což se stalo třeba i u zpěváka Sebastiána s lístky na stání.
Zda moderátor zareaguje na kritiku a změní svůj přístup, ukážou další díly. Jisté ale je, že Show Jana Krause stále dokáže vzbudit emoce, ať už obdiv, nebo zklamání. A možná právě proto zůstává jedním z nejdiskutovanějších pořadů České televize. Nutno ale říct, že sledovanost show postupně klesá (v roce 2010 kolem 800 tisíc lidí, v roce 2020 zhruba 500 tisíc, letos u některých dílů 350 tisíc lidí), což ale neznamená, že své příznivce si nenajde.
Zdroj: Autorský text, Instagram ShowJanaKrause, ShowJanaKrause, Podcast Agáta a Ornella, Novinky, Novinky, MediaGuru