Na britské stanici Channel 5 se nedávno objevil nový dokument o princi Harrym a někteří v něm rozhodně nešetřili kritikou.
Ailsa Anderson působila více než deset let na pozici tajemnice královny Alžběty II. a královskou rodinu zná tak více než dobře. Pochopitelně tak ví mnohé i o princi Harrym, ke kterému v posledních dnech namířila slova kritiky, která ho rozhodně nepotěší. Podle ní totiž ze sebe dělá oběť a myslí si, že je celý svět proti němu.
Princ Harry terčem ostré kritiky
Ailsa Anderson strávila po boku královny dlouhých 12 let a figurovala jako její tisková tajemnice. To vše ještě v době, než se vůbec Harry poprvé setkal s Meghan Markle. V nedávném rozhovoru pro dokument Princ Harry: Můj příšerný rok ho popsala jako velmi vřelého, poutavého a laskavého člověka. Zároveň si ale neodpustila nějakou tu kritiku.
Jak popisuje londýnský deník Daily Mail, Ailsa měla v dokumentu mluvit o tom, že ze sebe Harry dělá oběť a brzdí ho jeho vlastní ego. „Přestaň být obětí a začni být hrdinou, začni psát svůj vlastní scénář. Myslím, že lidi už trochu unavuje, jak si Harry myslí, že je proti němu celý svět a jak hrozný je jeho život,“ prozradila v rozhovoru pro zmíněný dokument. Zároveň Harryho označila za velmi impulzivního člověka, který nerozumně zveřejňuje soukromé záležitosti týkající se jeho rodiny.
Když dá ego bokem, může přijít usmíření
Odborníci jsou toho názoru, že Harry velmi touží po usmíření se svou rodinou, ale brání mu v tom jeho vlastní ego. Psychoterapeutka Emma Reed Turrell tvrdí, že by se měl od svého ega odpoutat a na chvilku se soustředil ne na to, aby měl vždy pravdu, ale aby napravil své vztahy. Odpuštění je potřeba na obou stranách a pokud není připraven odpustit, vřelého přivítání se podle ní od své rodiny nedočká.
Bývalá tisková tajemnice Ailsa pak v rozhovoru ještě zmínila, že by se měl Harry naučit nesdělovat tisku citlivé informace. Jako příklad uvedla jeho květnový rozhovor pro BBC, kde se vyjádřil, že „neví, kolik času jeho otci, králi Karlovi III., zbývá.“ Právě podobná prohlášení podle ní komplikují případné smíření. Jak král, tak princ William se obávají, že by soukromé věci mohly znovu uniknout na veřejnost.
Zdroj: Autorský Text, Daily Mail, NYPost