Kensingtonský palác zveřejnil nový snímek budoucího krále. Mezi fotografy se tak znovu otevírá debata o roli princezny Kate za objektivem.

Dvanáctiny prince George, nejstaršího syna prince Williama a princezny Kate, oznámila královská rodina pomocí fotografie. Tentokrát se focení chopil Josh Shinner, britský umělec z Yorkshiru, který má za sebou spolupráci s několika prestižními magazíny a už v roce 2023 fotil rodině vánoční snímek. Jak jsme si v naší redakci Osobnosti.cz všimli, narozeninová fotka zachycuje prince v civilním stylu a podle aktuálních trendů: stojí v přírodě, opřený o dřevěný plot, oblečený do kostkované košile a hnědé vesty. A jeho úsměv je úplně přirozený.

Kritika od Swannella

Zveřejnění této nové fotografie oživilo také starší a tichý spor, který se táhne už několik let, mezi profesionálními fotografy a samotnou princeznou Kate z Walesu. Ta je totiž známá tím, že sama miluje focení vlastních dětí. Její snímky plní oficiální kanály už od dob, kdy byl George ještě batoletem.

Veřejnosti se to sice líbilo, ale ne každý to vnímá jako sympatické gesto. Známý královský fotograf John Swannell už dříve řekl pro DailyMail: „Tyto šance by měly být dány mladým anglickým fotografům. Ti by díky takové spolupráci mohli vyrůst a udělat si jméno.“ Přesto však zároveň dodal, že se nejedná o kritiku jejího talentu, ale spíše o to, že takto přichází o práci profesionální fotografové.

Partneři i rodiče pod tlakem

Kate a William jsou dlouhodobě vnímáni jako moderní tvář britské monarchie. Jejich vztah, který začal během studií na univerzitě St. Andrews, prošel několika krizemi, ale dnes působí pevně. Mají spolu tři děti, George, Charlotte a Louise, a v posledních letech působí velmi jednotně, nemoc Kate je ještě více stmelila. Ani jejich veřejné role ale nejsou vždy jednoduché. William někdy čelí kritice za jeho chladný postoj k princi Harrymu, jejich životní cesty se nejspíš už zcela rozešly.

Rodina žije převážně v Adelaide Cottage na pozemcích Windsorského hradu, ale často navštěvuje sídlo Anmer Hall v Norfolku, kde má více soukromí. Právě tam vzniká většina rodinných fotografií. I když spor ohledně fotografií není nijak závratný, ukazuje dilema monarchie v digitálním věku. Nutno ale říct, že samotná fotografie se opravdu povedla, a z krátkého videa všech tří dětí, které se focení zúčastnily, je vidět, že si to docela dobře užívaly.

