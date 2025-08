Michaela Maurerová po rozpadu manželství svého současného partnera úzkostlivě tají. Daří se jí to už dlouhých 10 let.

Michaela Maurerová, herečka známá jako drzá a rázná kadeřnice Digi ze seriálu Ulice, s popularitou nikdy neměla problém. Ovšem od chvíle, kdy se jí rozpadlo manželství s podnikatelem Milanem Kožíškem, si svůj osobní život bedlivě střeží, jak jsme v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali.

Rodinné štěstí netrvalo dlouho

Michaela Maurerová vždy toužila po rodině, na děti byla dle jejích slov připravená už v pubertě, když jí bylo teprve 15 let. Tehdy si ještě myslela, že otěhotnět je snadné. Rychle pochopila, že tomu tak není. Když se poznala s podnikatelem Milanem Kožíškem, už po 2 letech známosti se začali snažit o miminko. To ale stále nepřicházelo.

„Já jsem byla zpočátku natěšená a domnívala jsem se, že to vyjde první měsíc, ovšem ve skutečnosti jsme se nedočkali dlouhých 5 let. A tak jsme se rozhodli pro umělé oplodnění. Všem lidem, kterým se nedaří zplodit potomka, tento krok doporučuju. Už proto, aby se netrápili psychicky,“ uvedla herečka v rozhovoru pro Blesk. V roce 2009 konečně manželé založili vytouženou rodinu. Maurerová porodila dvojčata Magdalenu a Josefa.

O 3 roky později došlo i na svatbu. Manželé nemohli být šťastnější. Jenže do idylického vztahu náhle zasáhla hereččina „nevěra“, kdy byla nejen spatřena, jak líbá cizího muže a byla u toho vyfocena. Snímky byly zveřejněny v bulvárním časopisu Spy. Oním mužem byl manažer Ondřej Potyka. Herečka se k aféře tehdy vyjádřila pro Spy takto: „Byl to večírek, po dlouhé době jsem se bavila, Becherovka tekla proudem a Ondřej je fakt kamarád. Mám doma manžela, kterého opravdu miluji. Jestli člověk po pár Becherech dá někomu pusu (velmi zbytečnou), je to dost malej důvod na to, aby to všem ublížilo.“

Jak se ale zdá, byl to jen hřebíček do rakve jejich vztahu, který už delší dobou procházel krizí. Možná by Kožíšek samotnou pusu, o níž herečka stále tvrdila, že byla zcela nevinná, odpustil, ale po sérii problémů v manželství to pro něj bylo jen potvrzení toho, že jejich vztah je v podstatě dávno u konce.

Pan Tajemný

Je známo, především díky hereččině sociálním sítím, že je už několik let zadaná. Na svém Instagramu sporadicky sdílí fotografie se svým přítelem, nicméně nikdy neodhalí jeho tvář. Kdo je tedy partnerem Michaely Maurerové není známo, přitom se nedávno pro Super nechala slyšet, že už jsou spolu neuvěřitelných 10 let.

„S přítelem se neskrýváme, nechodíme kanály. Snažím se jen respektovat to, že nechce být součástí mojí práce. Stejně jako já nebudu součástí jeho,“ uvedla nedávno pro iDnes. Přítel bez totožnosti je také pravděpodobně otcem její nejmladší dcery Emmy.

Zdroj: Autorský text, časopis Spy, Blesk, iDnes, Super, Instagram Michaely Mauerové