Ivana Bartošová už mnoho let žije ve Švýcarsku, ale na Čechy nezanevřela. Občas sem zavítá a vždy šokuje podobou se svou slavnější sestrou Ivetou.

Sestra Ivety Bartošové, Ivana, našla své štěstí za hranicemi České republiky. Už několik let žije ve Švýcarsku a do Čech zavítá jen sporadicky. Každá její návštěva však budí velké emoce. Své slavnější sestře je totiž nejen velmi podobná vzhledem, ale také svým hlasem, jak jsme si na Osobnosti.cz všimli.

Nadané sestry Bartošovy

Iveta a Ivana Bartošovy byly dvojvaječnými dvojčaty a narodily se 8. dubna 1966. Přestože sestry přišly na svět ve stejný den, vyrůstaly v idylické rodině, dostalo se jim stejného vychování, byly každá úplně jiná. Jediné, co měly společné, byl obrovský talent a poslední dobou více vynikly i podobné rysy ve tváři. Povahově byly velmi rozdílné, Ivana nikdy nebyla holčičkou, kterou by zajímaly panenky nebo šatičky. Hodně se v ní projevovala klučičí povaha, byla průbojná, jezdila na koních a ušpinit se při tvrdé práci jí vůbec nevadilo.

Zato Iveta byla poslušnou dívkou, často naivní, s níž jste si mohli dělat, co jste chtěli. To se ostatně projevilo i v jejím dospělém životě. Zpravidla byla jen loutkou ostatních, což ji nakonec srazilo na kolena a dohnalo až k závislosti na alkoholu a lécích, jež vyústila v tragický moment, sebevraždu v roce 2014 pod koly vlaku.

Společná láska k hudbě

Vždy je však pojila obrovská láska k hudbě a také k sobě navzájem. Byly si vzájemně oporou a útěchu našly jedna v druhé i ve zpěvu. Byla to však Iveta, kdo vždy toužil po pozornosti, vystupovat na prknech, co znamenají svět, a jednou si zazpívat společně s Karlem Gottem. Vše se jí splnilo, ovšem za svůj úspěch a slávu zaplatila cenu nejvyšší.

Ivana nějaký čas vystupovala se svou sestrou společně pod taktovou Felixe Slováčka, vydala se také na sólovou dráhu pod přezdívkou Viana nebo Iva Baarová. Nakonec se ale rozhodla opustit Česko a vyrazit do světa. Po roce 1989 zpívala na zaoceánské lodi a procestovala planetu. Nevrátila se však zpátky do Česka, ale zakotvila ve Švýcarsku, kde našla lásku u svého manžela Stephana a také poklidný rodinný život.

Občas zavítá do Čech, například v roce 2022 se objevila na premiéře minisérie Iveta v pražském kině Lucerna, kde se také setkala se svým synovcem Arturem Štaidlem. Ve stejném roce na podzim se zúčastnila vzpomínkového koncertu „Ve jménu Ivety“, kde zazpívala 3 písně své sestry – Tisíc obyčejných věcí, S láskou a Noc je království.

Publikum tehdy oněmělo úžasem. Nejenže se Ivana své sestře do jisté míry podobá, ale její hlas vás zavede zpátky do minulosti, kdy Iveta Bartošová ještě byla na výsluní a zpívala své největší hity. V některých pasážích by měl člověk opravdu problém rozeznat, která ze sester právě zpívá.

