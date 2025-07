Dcera Oldřicha Kaisera a Nadi Konvalinkové propadla alkoholu. Matka ji nakonec musela přesvědčit, ať se jde léčit.

Naďa Konvalinková a Oldřich Kaiser společně zplodili dceru Karolínu Kaiserovou, která svým vzhledem nezapře ani jednoho z rodičů. Stejně tak se vzhlédla i v jejich profesi a stala se z ní úspěšná herečka. Jak jsme však v redakci Osobnosti zjistili, něčím má přece jen k tatínkovi blíže – bohužel podědila i zálibu v alkoholu.

Byli spolu dlouhých 25 let

Charisma Oldřicha Kaisera zřejmě netřeba zmiňovat. V 80. letech mu podlehla i herečka Naďa Konvalinková. Spolu tvořili pár dlouhých 25 let a z jejich manželství vzešla dcera Karolína. Konvalinková chtěla své dceři dopřát lepší dětství, než měla ona sama. Její rodiče se často hádali a ona tomu přihlížela. Situace doma jednou dospěla tak daleko, že se Konvalinková na chvíli ocitla v dětském domově.

Nicméně její plány tak úplně nevyšly. Společný život s Kaiserem totiž nebyl procházkou růžovým sadem. A to i před narozením jejich dcery. Manželé se nakonec rozvedli v roce 2005, kdy Konvalinkové došlo, že herec skutečně nebude vhodným materiálem pro rodinný život. Měl rád bohémský život a rád holdoval alkoholu. Bohužel, tuto vlastnost po něm podělila i jeho dcera.

Holdovala alkoholu už na střední škole

Spíše než studiu dávala Karolína přednost bujarým večírkům a litrům alkoholu. Kvůli své postupné závislosti dokonce ani neodmaturovala, vyhodili ji těsně před zkouškami. Měla jediné štěstí, že její maminka už měla dost zkušeností s jejím otcem. Moc dobře věděla, co alkohol dokáže s člověkem udělat, a tak přesvědčila svou dceru, aby nastoupila do léčebny.

Foto: Nextfoto, Karolína Kaiserová a Oldřich Kaiser na předávání výročních filmových cen Český lev v roce 2014

Naštěstí Karolína svou matku poslechla a nastoupila do střešovické nemocnice. Od té doby žije spořádaným životem a alkoholu se vyhýbá. Dnes je jí 41 let a snaží se věnovat především své kariéře, i když ta trochu stagnuje. Na svou velkou roli ještě stále čeká, mezitím se objevila společně i s rodiči ve filmu z roku 2004 Non plus ultras. Ráda by dokázala, že není jen protekční dítě slavných rodičů, s čímž se potýkala především v mládí, ale že má skutečný talent, který by ráda předvedla.

Zdroj: Autorský text, eXtra, Super