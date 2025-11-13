Alena Šeredová přiznala, jaký vztah měl její bývalý manžel Gigi Buffon k jejich synům. Raději se věnoval fotbalu než rodině.
Manželství modelky Aleny Šeredové s italským gólmanem Gigi Buffonem neskončilo příliš slavně, i když byli roky považováni za pár snů. Byli spolu však v době, kdy Buffon měl rozjetou kariéru profesionálního fotbalisty a Šeredová toužila po rodině, což dle redakce Osobnosti.cz nikdy nedělá dobrotu. Mají spolu dva syny, o které však slavný brankář nejevil velký zájem. Příčinou rozpadu manželství byla nakonec nevěra.
Po rodině nikdy netoužil
Šeredová a Buffon se rozešli, když jejich dvěma synům bylo 4 a 6 let. Přestože důvodem konce jejich manželství byla nevěra ze strany Buffona, rozvod proběhl v klidu a žádné tahanice o děti se nekonaly. Modelka z toho neměla obavy, věděla, že bývalý manžel o syny příliš zájem nejeví a raději se věnuje své kariéře.
„Během rozvodu bylo klukům 4 a 6 let. Měla jsem děti vždycky ráda a jemu nevadilo, kdy si je nechám v péči, vídal je pouze 2 nebo 3 dny každé 2 nebo 3 měsíce. Nebavilo ho s nimi trávit čas, tak si myslím, že to takhle bylo lepší,“ svěřila se Šeredová v podcastu Mámy sobě. Česká modelka počítala s tím, že život s profesionálním sportovcem nebude žádný med a bude si muset zvyknout na to, že společně času příliš nestráví. Raději než dětem se věnoval sportovní kariéře, té tehdy dával přednost před vším.
Dnes už je vše jinak
Dnes je chlapcům 16 a 18 let a věci se hodně změnily. Buffon svou fotbalovou kariéru již ukončil a s chlapci si nyní více rozumí. Navíc starší Louis se potatil a zaměřil se také na fotbal. Stal se útočníkem italské série A, takže jsou si i na základě společného zájmu s otcem blíž než dřív. Buffon je podruhé ženatý se sportovní reportérkou Ilarie D’Amico, s níž má jedno dítě. Šeredová se provdala za miliardáře Alessandra Nasiho, kterému porodila dceru Vivienne. Oba žijí ve šťastný vztazích a žádná zlá krev mezi nimi nepanuje.
