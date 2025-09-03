Pomalý internet trápil rodinu paní Dany už několik dní. Když zjistili, kde je skutečný problém, bravurně ho vyřešili.
Rodina zjistila, že pomalý internet není důsledkem špatných služeb dodavatele nebo nesprávného zapojení. To soused bez dovolení odebíral jejich připojení, a tím tak zpomaloval jejich internet. Když se to manželé dozvěděli, přistoupili k radikálnímu řešení, které jich problému zbavilo, a navíc odhalilo viníka. A paní Dana se podělila o svůj příběh s naší redakcí Osobnosti.cz.
Pomalý internet
Rodina paní Dany si neustále stěžovala na pomalý internet. Než zavolali na operátora, chtěli se ujistit, že chyba není někde na jejich straně, kterou by mohli sami bez cizí pomoci zvládnout opravit. Tak se zaměřili na svůj router, změnili jeho místo uložení, restartovali, znovu připojili, uvedli do továrního nastavení, poté zase vše nainstalovali, ale nic nepomohlo. Dokonce zkoušeli i nový router.
Ani dodavatel služeb nevěděl, kde by mohl být problém. Uvedl, že se z jeho pohledu nejeví nic špatně. Možná si zkontrolovat, zdali na síti není připojeno příliš mnoho zařízení, která by zpomalovala rychlost. A v tu chvíli to paní Daně i jejímu manželovi došlo. „Vzpomněli jsme si na svého souseda, který často postával na balkóně. Jednou totiž někomu do telefonu vykládal, jak potřebuje rychlý internet k práci, ale že si jej umí zajistit i zadarmo,“ napsala čtenářka.
Jen pár kroků a měli klid
Rozhodli se proto nainstalovat zařízení, které ukáže, kdo všechno se připojuje na váš internet. A byl tam. Jejich soused. Dávalo to smysl, připojení začalo zlobit vždy, když byl doma. Rozhodli se proto přejmenovat název své Wi-Fi na „Nepokradeš, Kelišová!“ a zabezpečili ji silným heslem. Tak dali jasně, ale v tichosti svému sousedovi najevo, že ví, kdo jim krade jejich internet.
Od té doby měla celá rodina klid. Užívala si rychlý internet nejen na práci, ale i zábavu. Jejich soused je na chodbě jen tiše pozdravil a už ani neměl náladu někomu vyprávět, jak si zajišťuje připojení, aniž by za něj musel platit. Všem bylo jasné, co se tady děje. Ale raději nepříjemnou situaci nechali všichni vyšumět.
Zdroj: Autorský text na základě podkladů od čtenářky