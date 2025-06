Talkshow Jana Krause čelila vlně kritiky kvůli tomu, jak se její moderátor zachoval k daru od hosta. V pozadí kauzy ale zůstává příběh dvou mladých lidí, kteří spolu čelí tlaku veřejnosti i mediálním předsudkům.

Jan Kraus si ve svém pořadu rád dělá legraci z hostů. Tentokrát však překročil hranici, kterou mnozí považují za základní slušnost. Zpěvák Sebastian Navrátil mu do pořadu přinesl vstupenky na svůj koncert. Kraus se nejdřív tvářil nadšeně, ale jakmile zjistil, že jsou na stání a s nulovou cenou, rozjel desetiminutovou kanonádu poznámek. „Na to se*u!“ řekl ironicky v pořadu. Na Osobnosti.cz jsme také zaznamenali, že vstupenky přirovnal k odpadu, narážel na jejich bezcennost a přislíbil, že na oplátku dá Navrátilovi propadlé lístky na své předloňské představení.

Dárky nejsou komedie, když nevíme, co stojí v pozadí

Co mělo být milým gestem, skončilo jako fraška. A to je možná největší škoda. Sebastian Navrátil a Andrea Bezděková, kteří se objevili u Krause oba, nejsou neznámá jména. On úspěšný hudebník, ona vítězka České Miss a účastnice několika reality show. Mimo jiné mluvili také o tom, jak jejich vztah čelí extrémům.

Jenže čelit zesměšnění v přímém přenosu není jen o egu. Je to i o důvěře, kterou host vkládá do moderátora a do celého formátu. Navrátil se navíc veřejně omluvil Miraiovi Navrátilovi po nešťastném incidentu, který přerostl v mediální kauzu. Místo ocenění za vstřícný přístup a ochotu věci narovnat dostal výsměch za gesto, které možná mělo říct víc, než se na první pohled zdálo.

Média jako zrcadlo, nebo jako aréna?

Situace v pořadu Show Jana Krause otevírá širší debatu o tom, co v televizní zábavě považujeme za přirozené. Je opravdu nutné z každého momentu dolovat humor, i když je to na úkor druhého? Humor, který působí na diváky jako křečovitá snaha o dominanci, už dnes nezabírá tak jako dřív. Publikum zkrátka nechce být svědkem toho, jak se hosté dusí pod tíhou přezíravých poznámek, ale spíš slyšet příběhy, které mají lidský přesah.

Zpěvák Sebastian se po těžkostech z loňského roku kvůli kauze ohledně konfliktu s Miraiem Navrátilem snaží soustředit na svou hudební kariéru a prakticky na celé léto má naplánované koncerty. Ten dosud největší ho však čeká 8. listopadu ve Foru Karlín, kde oslaví 10 let na scéně. Po úspěšném albu „sBohem“ a vyprodaném křtu v pražské ROXY se rozhodl posunout své hranice a připravit show na úrovni velkých světových koncertů.

Zdroj: Autorský text, Show Jana Krause, Oficiální stránky Sebastian