Dnes jsme si pro vás připravili kvíz týkající se starých československých seriálů. Měli byste se ale připravit, nebude totiž vůbec jednoduchý.
Vzpomínáte si na časy minulé? Na své dětství, případně na večery, které jste během 60.–80. let trávili se svou rodinou? Ačkoliv jsme každý jiný, jedno máme společné – většinu večerů jsme s rodinou strávili u televize. Nemocnice na kraji města, Chlapci a chlapi, Hospoda a další. Tyto seriály byly nedílnou součástí našich životů a každý večer jsme sledovali příběhy jejich hlavních postav.
Nejslavnější československé seriály
Když se řekne československý seriál, každému se vybaví okamžitě ten jeho nejoblíbenější. Nemocnice na kraji města, 30 případů majora Zemana, Hříšní lidé města pražského, Chalupáři, Slovácko sa nesúdí, Dobrodružství kriminalistiky, Bylo nás pět, Návštěvníci a Plechová kavalerie. Tyto a další tituly se dlouhodobě těšily velké oblibě. Mnoho z nich dokonce dodnes patří mezi ty vůbec nejlepší seriály, které se na území Československa kdy natočily.
Ať už šlo o drama, komedii, kriminálku nebo rodinné příběhy, vždy nás tyto donutili sednout si večer s rodinou na gauč a bez mrknutí oka, se zatajeným dechem, sledovat osudy jejich hlavních hrdinů. A i když od jejich odvysílání uběhlo už spoustu času, zapsaly se tak hluboko do našich srdcí, že jejich příběhy si pamatujeme až dodnes. A pokud si je pamatujete i vy, pak vám to rozhodně může pomoct.
Dnes jsme si pro vás totiž připravili kvíz, který otestuje vaši paměť a rozhodne o tom, jak věrným divákem československých seriálů jste. Připravili jsme si pro vás celkem deset otázek a vaším úkolem bude na všechny odpovědět správně. Pokud to dokážete, pak se můžete považovat za skutečného seriálového fanouška.
