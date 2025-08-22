Dvaasedmdesátiletý herec a moderátor Jan Kraus tráví svůj život mezi rušným centrem Prahy a klidným rodinným zázemím ve Středočeském kraji.
Jak jsme si i my v naší redakci Osobnosti.cz všimli, soukromí herce a moderátora Jana Krause i jeho profesní dráha jsou pln0 mnoha kontrast;. Na jedné straně idylické chvíle na chalupě s blízkými, na druhé straně skandály, které v posledních letech doprovázejí nejen jeho samotného, ale i syna Adama.
Rodinný areál a tradice na venkově
Kraus bydlí s manželkou Ivanou Chýlkovou na pražském Smíchově, ale volné dny tráví v chatové osadě obklopené přírodou. Nejde přitom o obyčejnou chalupu. V osadě totiž stojí domky také jeho bratrů a nejstarších synů, takže se z místa stal jakýsi rodinný areál. Právě tam se často odehrávají rodinná setkání, která posilují pouta mezi generacemi.
Kraus má čtyři syny. S první manželkou, herečkou a výtvarnicí Janou Krausovou, vychoval Davida a Adama, s Ivanou Chýlkovou má syna Jáchyma, a kromě nich se později dozvěděl i o nemanželském Markovi, narozeném v roce 1976. Všichni se věnují umělecké dráze v různé podobě, od herectví po režii.
Vzpomínky na první chalupu s Romanem Skamene
Už v mládí Kraus zkusil kouzlo chalupaření. Společně s hercem Romanem Skamene si pořídili dům v Rumburku, kam jezdili bez auta, obvykle stopem nebo autobusem. První večírek, který tam uspořádali, se prý zvrhl v nekontrolovatelnou akci. „Účast byla neskutečná, z chalupy se stal průchoďák. Většinu lidí jsme ani neznali a nikdo nevěděl, kdo ke komu vlastně patří,“ vzpomínal Skamene pro Prima Ženy.
Příhoda však měla překvapivou dohru. Policie tehdy zjistila, že se na akci objevilo asi 10 hledaných osob, které marně postrádala celé roky. „Poděkoval a vyzval nás, ať v tom pokračujeme dál,“ dodal Skamene s úsměvem. Chalupu však dvojice užívala jen tři roky, poté o ni přišla, protože nebyla určena k rekreačním účelům.
S jeho jménem se nesou i negativa
Mimo rodinné a chalupářské prostředí je Jan Kraus především známý jako herec a moderátor. Jeho Show Jana Krause patří k nejdéle vysílaným talk show v Česku a letos oslavila už 20 let. Charismatický moderátor je ceněný pro schopnost klást hostům přímé otázky, ale zároveň často čelí výtkám, že jeho styl bývá až příliš tvrdý.
Právě v posledních letech se na něj snesla vlna kritiky. Diváci například odsoudili situaci, kdy si v pořadu „podal“ teprve 13letého chlapce. Podle serveru Aha! mnozí považovali jeho vystupování vůči nezletilému hostu za nepatřičné a nevkusné. Přesto show neztratila sledovanost a Kraus stále patří mezi nejvýraznější tváře televizní scény.
Nejen on se dostal do problémů. Do centra pozornosti se dostal i jeho syn Adam, který čelí obvinění ze znásilnění bývalé partnerky. Případ doprovázela i kontroverzní nahrávka a diskuze o hranicích souhlasu při intimním životě. Téma se stalo předmětem široké veřejné diskuse a vrátilo rodinu Krausových znovu do titulků médií.
