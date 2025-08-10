Miliardář Chlad si může pořídit všechno, co ho napadne. Rozprodal svých několik nemovitostí na Floridě, protože mu – jak sám říká – přestala vyhovovat kvůli tamní politické situaci. A vyhlédl si Tenerife.
Kdo je vlastně Richard Chlad? Podnikatel, který se v devadesátkách chopil příležitosti, bývalý automobilový závodník, muzikant, který hrál v kapele s Michalem Davidem, a také král hazardu. Své postavení a majetek získal hlavně v oblasti zábavního průmyslu: vybudoval společnost, která provozuje síť výherních automatů a sportbarů. Nás na Osobnosti.cz ale tentokrát zajímalo hlavně jeho exotické bydlení.
Tenerife jako nečekaná volba
Richard Chlad má tolik peněz, že nejprve uvažoval o zřízení svého letního sídla v Dubaji. To však záhy zamítl, když zjistil, že nesmírně drahé jsou tam nejen nemovitosti, ale i všechno ostatní, co člověk potřebuje k běžnému životu. A tak se rozhodl, jako ostatně i řada dalších osobností českého showbusinessu a podnikatelů, pro obydlí na Tenerife. „Je to takový freestyle, pohoda a fajn lidi. Navíc nás uchvátila i neskutečná příroda na ostrůvku, který objedete autem za dvě hodiny a po cestě narazíte na všechno možné,“ řekl pro web Extra.
Jak psal na svých sociálních sítích, svou volbu vlastně vidí jako velmi racionální, ne žádný rozmar (alespoň pokud jde o lokalitu). „Vzpomínám si na slova mého otce, Jaroslava Chlada: ‚Synu můj, drž si druhou domácnost /azyl/ někde na okraji Evropy či Ameriky. Bolševik nespí a v mnohaletém cyklu, jen v jiném kabátu, se vrátí zpět! (…) Proto zbaběle rezignuji a volím azyl na Tenerife! Ne jako zbohatlický rozmar, ale jako pevnost a jistotu přežití pro moji rodinu!“
Nemovitost, v níž miliardář žije v České republice, je replikou historického secesního domu. Ale sídlo v tropickém ráji na Tenerife je jeho pravým opakem, je to ryzí moderna. Což se také k tamnímu podnebí mnohem lépe hodí. „Vybrali jsme si vilu, která má kromě bazénu a čtyř garáží i svůj vlastní tenisový kurt. Musíme se naučit hrát tenis, protože já ho nikdy nehrál, maximálně jako mladík někde na asfaltu. Kurty mi nikdy nic moc neříkaly, spíše jsem byl na squash,“ popisuje svoje nové bydlení známý byznysmen.
Luxusní sídlo ve futuristickém duchu
Chladova letní vila se nachází v Costa Adeje, o němž miliardář tvrdí, že je to obdoba americké Beverly Hills, píše web Extra. Našli byste jej na jihu ostrova, který je obecně sušší a teplejší než sever. A na stejném místě si pořídil byt třeba i Marek Ztracený, na Tenerife je ale k vidění českých celebrit celá řada, třeba Alice Bendová či Michal David. Inu, dřív si čeští boháči pořizovali chaty a chalupy, dnes jsou to neuvěřitelně drahá a luxusní sídla ve světově známých a žádaných lokalitách.
A na přestavbě španělské vily Richard rozhodně nešetřil, píše se na webu Expres. Svěřil se, že si dokonce musel na rekonstrukci vzít i úvěr, neboť úpravy byly mnohonásobně dražší, než předpokládal. Prodal sice jachtu, ale získané prostředky na rekonstrukci ve stylu budoucnosti zdaleka nestačily. A ve vile nepracovali jen řemeslníci a odborníci. Spousta vybavení a zařízení vzešla i z Richardových vlastních návrhů. Třeba nábytek si nechal dopravit z ČR i ze Slovenska. Luxusní levitující postel se zrcadly na stropě si sám navrhl, aby odrážela jeho osobnost.
