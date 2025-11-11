Lucie Borhyová, hvězda Televizních novin, prošla bolestnými rozchody, soudními spory i zklamáními. Přesto se stále dokáže usmívat.
Když se na obrazovce objeví Lucie Borhyová, nakazí diváky svým úsměvem. Za jejím klidem a pozitivitou se skrývá i řada životních zkoušek, na které jsme se na Osobnosti.cz zaměřili. Dvojnásobná maminka, která patří k nejdéle působícím moderátorkám na TV Nova, má sice vše, o čem sní mnoho žen, tedy kariéru, krásu i děti, jen svatby se zatím nedočkala.
Láska pod řeckým sluncem
Lucie Borhyová nejprve žila dlouhých 9 let s golfistou Alanem Babickým, ten byl také první, kdo ji požádal o ruku, jenomže nakonec se po ročním rozcházení jejich cesty rozdělily, i když v dobrém. Pak poznala další velkou lásku, řeckého podnikatele Nika Papadakise, a to při focení na Krétě. Zpočátku to vypadalo na letní románek, ale brzy přišlo neplánované těhotenství a s ním i naděje na rodinu. Jenže realita byla jiná. Krátce po narození syna Lucase se vztah rozpadl a následovaly nepříjemné soudní tahanice o péči.
„Od doby, co vešlo ve známost, že mám nového partnera, se něco změnilo. Takže nás teď asi čeká soud o nové vymezení péče o syna. Cítím v tom Nikovu snahu dělat problémy,“ uvedla tehdy pro web Expres. Nakonec se však oba dokázali alespoň domluvit a dnes spolu vychází už jako přátelé. Dokonce spolu s dětmi byli i na dovolené v roce 2019.
Románek z redakce, který skončil bolestně
Po bouřlivém rozchodu s Papadakisem přišel další vztah, tentokrát s kolegou Michalem Hrdličkou, který byl o 12 let mladší. Jejich láska se zrodila přímo na pracovišti a brzy ji zpečetili narozením dcerky Lindy. Lucie tou dobou doslova zářila štěstím, ale mediální tlak i Hrdličkovy aféry jejich vztah brzy zničily.
Hrdlička se několikrát ocitl v centru pozornosti kvůli svým výstřelkům. Nejznámější z nich bylo vulgární chování vůči fanouškům během Mistrovství světa v hokeji v roce 2016, které stálo moderátora práci v televizi. Borhyová se s ním brzy poté rozešla. Dodnes spolu mluví hlavně kvůli dceři, kterou moderátorka chrání před veřejností. Jen výjimečně ji ukáže na Instagramu.
Svatbu momentálně neřeší, v budoucno se uvidí
Lucie Borhyová se sama kdysi pro Expres svěřila, že má doma tři zásnubní prsteny – od golfisty Alana Babického, od Papadakise a nakonec od Hrdličky. Přesto k vysněné svatbě nikdy nedošlo. Přitom toužila vdát se na pláži, v jednoduchých šatech a s větrem ve vlasech. Dnes je už několik let s právníkem Michalem Smečkou. I bez manželského slibu se cítí šťastná, prý konečně našla klid, který jí dříve chyběl.
Jak sdělila v nedávném rozhovoru pro Blesk, je momentálně jednoduše spokojená. „Když jsem spokojená, tak vlastně nechci v životě nic měnit. Pokud to funguje, tak to funguje. Asi ta svatba není úplně nutná,“ řekla oblíbená moderátorka. S humorem ale přiznala, že současný partner ji o ruku dosud nepožádal, ale kdyby se tak stalo, nejspíš by neřekla ne.
