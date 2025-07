Jiřina Bohdalová nalezla skutečné štěstí. Nejenže má za sebou zářnou kariéru herečky, ale prožívá i rodinné štěstí. Se svými vnuky má krásný vztah.

Herečka Jiřina Bohdalová je známá svým pověstným šarmem a chutí do života. Vždy je usměvavá, plná energie a její úctyhodný věk 93 let jí dovoluje nešetřit na upřímnosti. Rozhodně to není babička, která by trávila volný čas vyplňováním křížovek a povalováním v houpacím křesle, přesně naopak. Pokud jí to zdraví dovolí, stále chodí do společnosti a ráda se věnuje i své rodině, převážně dceři a svým vnukům. A právě na její rodinu jsme se na Osobnosti.cz zaměřili.

Vnuci jí dělají radost

Jiřina Bohdalová nehledí na věk a snaží se užívat si života plnými doušky, ať už jí bylo 20, nebo přes 90. Moc dobře si uvědomuje, že čas letí jako bláznivý, a proto by jej člověk neměl promarnit. Měl by se proto obklopovat lidmi, kteří mu jsou nejbližší, a hledat v životě radost. Tu Bohdalové jistě dělá její jediná dcera Simona Stašová a její dva vnuci, Marek a Vojtěch.

Je až s podivem, jak harmonické vztahy v rodině panují. Sama Stašová se nechala slyšet, že je se svou maminkou v každodenním kontaktu, volají si ráno i večer, a jakmile je potřeba, jedna druhé přispěchá na pomoc. Tak je to i u hereččiných vnuků. Jako babička s nimi má skutečně velice vřelé vztahy, a proto se mladí muži nezdráhají často svou babičku doprovázet i do společnosti.

Foto: Nextfoto, Jiřina Bohdalová s vnuky na party UniCredit Banky na Mlýnské kolonádě

„Naplňují mě štěstím, jsou to nejlepší chlapi mého života,“ uvedla před několika lety na jejich adresu Bohdalová v rozhovoru pro Topky. Sama na muže ve svém životě příliš štěstí neměla, její dvě manželství skončila rozvodem a to druhé s Radkem Brzobohatým i na dlouho zlomeným srdcem a záští, i když se před jeho smrtí ještě stihli usmířit.

Své vnuky však nade vše miluje a udělala by pro ně cokoli. Především chce, aby byli v životě šťastní a nijak nestrádali. Každému z nich také pořídila dům, jeden v Hostivaři, druhý v Pikovicích u Uhříněvsi. Své malé impérium pak rozšířila o byt v pražských Stodůlkách a roubenku v Českém ráji.

Marek jí zachránil život

Bohdalová může jednomu ze svých vnuků dokonce vděčit za záchranu života. Když před dvěma lety, v roce 2023, herečku postihla plicní embolie, nacházela se v kritickém stavu. Oba vnuci svou babičku pravidelně navštěvovali v nemocnici, Marek u ní dokonce spal na jednotce intenzivní péče a hlídal ji, aby měla na puse kyslíkovou masku, kterou si nechtěně strhávala. Díky němu tady Jiřina Bohdalová ještě stále je a těší nás svým pověstným humorem a energií.

