Zpráva o jejím odchodu zasáhla celé Česko. Simona Postlerová, milovaná herečka, zemřela náhle ve věku 59 let. Její život byl naplněn láskou, bolestí i odvahou čelit osudu s hlavou vztyčenou.
Když se v květnu 2024 objevila zpráva o úmrtí Simony Postlerové, málokdo tomu mohl uvěřit. Pocházela z umělecké rodiny a už od dětství věděla, že chce být součástí divadelního světa. Po studiu na DAMU se stala členkou vinohradského souboru a brzy si získala srdce publika. Mnozí ji znají i díky jejímu nezaměnitelnému hlasu, dabovala Galadriel z Pána prstenů nebo energickou Lorelai z Gilmorových děvčat. Na Osobnosti.cz jsme se podívali blíže na její soukromý život a těžkosti, jimž musela čelit.
Láska, která přinesla světlo i stín
V osobním životě prožila Postlerová mnoho lásky, ale i bolestných ztrát. Po studentské lásce s Ivanem Trojanem našla životního partnera v hudebníkovi Zdeňku Hráškovi. Společně vychovali dvě děti, Janu Magdalénu a Damiána, a tvořili pevnou rodinu. Když pak Zdeňka zasáhla zákeřná nemoc, Simona u něj stála až do posledních chvílí, jak popsala deníku Aha!. Rok 2016 pro ni znamenal zlomené srdce. Po manželově smrti se z ní stala vdova, která musela znovu najít sílu žít.
Zatímco diváci obdivovali její klidný hlas, doma bojovala o každodenní rovnováhu. Její syn Damián od svých 13 let trpěl autismem a schizofrenií, což z ní udělalo nejen herečku, ale i pečovatelku a bojovnici, uvádí Extra. Roky strávila po jeho boku v nemocnicích, učila se rozumět světu jeho očima a hledala sílu tam, kde ji už mnozí ztratili.
Víra, která dávala smysl utrpení
Když se Simona vyrovnávala s nemocí manžela i péčí o syna, opírala se o víru. Ta byla pro ni nejen útěchou, ale i cestou k pochopení. Modlitba a práce byly jejím každodenním útočištěm. Kolegyně Dagmar Havlová o ní na sociálních sítích po smrti napsala: „Její život bych nazvala trudným, plným bolesti a osudových nástrah, jež statečně nesla až do rychlého konce. Víc se nesluší o jejím soukromí říkat. Aspoň já to tak cítím. Snad jen to, že byla výjimečná herečka s neotřelým hereckým projevem.“
Když 5. května 2024 její srdce náhle vypovědělo službu, zanechala po sobě prázdné jeviště a hluboký smutek. Poslední rozloučení v Divadle na Vinohradech se stalo poctou ženě, která dala umění všechno. Dcera Jana Magdaléna pronesla dojemnou řeč a syn Damián seděl v první řadě, tiše, ale statečně.
Zdroj: Autorský text, Extra, Aha!, Instagram DagmarHavlové, IDnes, ČSFD, Instagram Divadlo Na Vinohradech