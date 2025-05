Synové Simony Krainové se budou muset brzy rozhodnout o své budoucnosti. Zdá se, že někdy může život komplikovat i fakt, že máte příliš mnoho možností na výběr.

Modelka Simona Krainová se ocitla před jedním z nejtěžších rodičovských rozhodnutí a momentálně pečlivě zvažuje, kde budou její synové pokračovat ve studiu. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, zatímco patnáctiletý Max touží po Dubaji, kde si rodina nedávno pořídila byt, mladší Bruno sní o Karibiku, kde pro změnu vlastní apartmán a staví dům. Ačkoliv sama vychvaluje školy v Dubaji, konečné rozhodnutí prý nechá na samotných dětech.

Simona by synům chtěla dopřát studium v zahraničí

Simona Krainová momentálně řeší velké dilema. Její synové se budou muset brzy rozhodnout, kde chtějí studovat. Potíž je v tom, že v úvahu přichází hned tři místa a každý by chtěl něco jiného. „My jsme zmatení sami. Já dost dám na to, co řeknou. Max je hodně pro Dubaj, Bruno chce jít do Karibiku. Já bych jim chtěla umožnit studium v zahraničí, protože vím, jak je ten pobyt v zahraničí důležitý. Člověk se naučí spousty věcí. Má úplně jiné vjemy. Jazyky, to ti prostě ta Praha nedá,“ svěřila se deníku Super.

Sama se už v 16 letech odstěhovala do Paříže a je přesvědčená, že tato škola života, kdy se musela sama o sebe postarat v cizím prostředí, jí dala velmi dobrý základ, ze kterého mohla později těžit. „V Dubaji jsem přišla do školy, sedla jsem si a plakala jsem, protože jsem si říkala, že já nenávidím školy, ale tam bych šla i já. To bylo tak krásný, oni už tam pracují i s tou umělou inteligencí a s novými technologiemi. Oni je připravují na budoucnost,“ svěřila se s tím, že konečné rozhodnutí však nechá na svých dětech.

Konečné rozhodnutí ovlivní život rodiny na několik let

Zdá se, že rodina bude muset najít nějaký kompromis. Simona se totiž netají ani na sociálních sítích tím, že má se svými dětmi velmi pěkný a pevný vztah a těžko by je pouštěla samotné studovat tisíce kilometrů daleko. Přestěhovat se tak případně bude muset na několik let celá rodina. „Namotávám je, aby se mnou byli co nejdéle, protože je strašně miluju. Čím jsou starší, tím víc s nimi srůstám,“ svěřila se v rozhovoru pro Extra.

V Dubaji si manželé před nedávnem koupili byt a v Karibiku pro změnu finišuje stavba jejich rodinného domu. Každé místo má něco do sebe, a tak rozhodně nebude jednoduché se rozhodnout. U Simony však z pohledu vzdělávání a budoucích příležitostí jednoznačně vítězí Dubaj a ráda by tu syny viděla studovat alespoň vysokou školu. Dubaj je podle ní místem, kde jsou v mnoha ohledech o krok dopředu, včetně vzdělávání. Pochvaluje si také téměř neexistující kriminalitu i to, že je v Dubaji velmi omezené pití alkoholu, což opět přispívá k větší bezpečnosti tohoto místa, obzvlášť pro dospívající děti.

Zdroj: Autorský text, Super, Extra, Instagram Simony Krainové