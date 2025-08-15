Albert Čuba, známý především jako herec a improvizátor z oblíbené show Tři Tygři, si vybudoval pevné místo na české scéně.
Albert Čuba měl nemalý vliv na rozvoj improvizačního divadla v Ostravě. Na Osobnosti.cz jsme se zajímali o to, jak důležitá je pro něj také osobní rovnováha mimo veřejný a mediální svět. Jeho životní příběh je propojený s uměním, rodinnou pohodou, ale i velkými plány do budoucna.
Divadlo Mír a Tři Tygři
Albert Čuba koupil kdysi budovu bývalého kina v Ostravě a proměnil ji v Divadlo Mír, které dnes slaví obrovský úspěch. Právě tady vznikla i improvizační show Tři Tygři, která si získala srdce diváků nejen díky skvělému humoru, ale také díky chemii mezi herci. Čuba objevil Kozuba na ostravské konzervatoři. Jejich spolupráce vytvořila unikátní fenomén, který v době sociálních sítí rychle nabral na popularitě. Show, kde humor vychází z momentální improvizace, vyžaduje talent i cit pro kolektivní práci.
Zatímco na jevišti je Albert Čuba zdrojem nekonečných vtipů, v soukromí je úplně jiný. „Jsem povahou introvert, a co se týče společenských událostí, sedím většinou tiše někde v koutě,“ přiznal v jednom z rozhovorů pro web Novinky. Tento kontrast mezi veřejnou a soukromou tváří je pro něj charakteristický a možná právě díky tomu dokáže tak přesvědčivě zahrát různé charaktery. Kromě herectví se věnuje i psaní. Je autorem knih „Herec k nepřežití“ a románu „Ocelové srdce“, kde popisuje život v hereckém světě i osobní zápasy, které za úspěchy často stojí.
Silné ženy v Albertově životě
V naší redakci Osobnosti.cz nás zaujalo, jak Albert Čuba vnímá ženy ve svém životě. Jeho manželka Eva není jen obyčejná partnerka. Je vedoucí lékařkou metabolické JIP a specialistkou na klinickou výživu v Městské nemocnici Ostrava. „Moje žena je špičková lékařka a musel jsem se sakra snažit, abych jako muž dosáhl na její příjem,“ směje se Albert, který zároveň uznává sílu a nezávislost žen ve svém okolí.
Eva a Albert společně vychovávají dvě děti a vedou rodinný život založený na vzájemné podpoře a respektu. On sám říká: „Nežiji v domácnosti, kde bych ženu utlačoval a vyžadoval, ať mi žehlí, vaří a pere.“ Tento postoj je v jeho profesi poměrně vzácný a přináší do jeho uměleckého světa svěží vítr.
Albert Čuba je velmi činorodý, takže času na odpočinek zase tolik nemá. Když už si ho najde, klidně si jen tak sedne a nedělá opravdu nic. „Ale dávám tomu maximálně tak půl hodiny. Pak už to nevydržím. Když mám skutečně čas sám pro sebe, tak si většinou čtu, hraju počítačové hry nebo něco píšu, ale psaní jako takové už vlastně zavání prací, i když jde o můj velký koníček,“ vyjmenoval pro web Ostravan.
Muž bez skandálů, zato s obřími plány
Albert Čuba je známý svou profesionalitou a zdrženlivostí. V době, kdy mnozí kolegové zažívají mediální bouře kvůli všelijakým aférám, si on udržuje stabilní a čistý veřejný obraz. I když není úplně bez kontroverzí, žádné zásadní skandály nejsou s jeho jménem propojené. Teď má před sebou velké plány, chce totiž v Ostravě vybudovat velké divadlo za 400 milionů korun. Inu, je to ambiciózní vize, ale Albert Čuba věří, že má velký potenciál k úspěchu.
Zdroj: Autorský text, Novinky, Wikipedia, Ostravan, MagazínPatriot, Instagram Alberta Čuby