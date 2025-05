Petra Kvitová se po dlouhé pauze rozhodla pro návrat k tenisu. Zatím se jí však na kurtech nedaří a někteří fanoušci jí radí, ať už toho nechá.

Petra Kvitová se po mateřské zase vrátila na kurty! A fanoušci to vítají s nadšením. Jenomže se jí zatím příliš nedaří a všechny zápasy prohrála. Jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali, od některých lidí si musela vyslechnout kritiku. Ti už totiž nevěří, že se po mateřské pauze dokáže zase vrátit na vrchol. Naštěstí má Petra v zádech daleko početnější skupinu, která jí drží palce a tlačí ji stále k lepším výkonům.

Na kurty se vrátila koncem února

Dvojnásobná wimbledonská šampionka oslavila nedávno své 35. narozeniny a je si dobře vědoma, že tohle je její poslední možnost vrátit se na kurty. Když koncem roku 2023 odehrála svůj poslední turnaj před mateřskou pauzou, byla přesvědčená, že už se na kurty nevrátí. Teď je však všechno jinak. Po narození syna ji tenis opět začal těšit a zmínila také, že jí chyběli fanoušci i soutěžení.

Koncem února se tak postavila k prvnímu svému zápasu po dlouhé pauze, a to v americkém Austinu. Jenomže se jí návrat zatím nedaří podle představ. Ve všech odehraných zápasech se prozatím musela smířit s prohrou. Někteří fanoušci už jí tak radí, aby tenis pověsila na hřebík. „Za pár tisíc dolarů ze sebe děláš rohožku… Nejhorší na tom je, že máš desítky milionů, peníze nepotřebuješ, a i přesto se za pár tisíc ponižuješ a ani ti to nevadí. Opravdu člověk bez hrdosti,“ poslal Petře jeden ze sledujících opravdu drsný vzkaz.

Mnohem více lidí věří, že to Petra dokáže

„Peťulko, přestaň se shazovat. Vždyť to nemá žádný smysl. Těch pár korun, co máš na prize money, ti nestojí za to, aby sis špinila svůj odkaz. Byl jsem tak rád, když jsi oznámila, že budeš zase hrát, ale tohle nemá s tenisem nic společného, to už je zoufalství. Není důvod se pro pár korun tak ponižovat, zabezpečená jsi, kariéru jsi měla úžasnou, nekaž si to,“ vzkázal jí další z fanoušků.

Petra se však ani přes drsné vzkazy naštěstí nevzdává a za sebou má mnohem početnější skupinu lidí, kteří jejímu návratu bezmezně fandí. Mnozí už si také všímají, že se zápas od zápasu stále zlepšuje. I ona sama si je vědomá, že to bude stát ještě hodně sil. „Vydržela jsem bez bolesti. No a nejvíc mě potěšilo, že jsem zase bojovala až do posledního balonu, což ze mě dřív dělalo pořádnou tenistku. Vím, že jsem se vydala na dlouhou a náročnou cestu. Musím stát nohama na zemi a být pokorná,“ citoval její slova po druhém letošním turnaji web ČT Sport.

Jestli se dokáže vrátit na vrchol a navázat na své neuvěřitelné úspěchy, to se teprve uvidí. Nebyla by však jediná, komu se v minulosti podařil návrat na vrchol i po dlouhé pauze. Připomeňme třeba Barboru Strýcovou, která po návratu z mateřské ovládla ve 37 letech čtyřhru na grandslamovém Wimbledonu.

Zdroj: Autorský text, Instagram – Petra Kvitová, ČT Sport