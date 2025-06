Herec Filip Kaňkovský je už šest let šťastný po boku herečky Daniely Šiškové. Vzájemně na sebe pějí jen samé ódy, ještě se však neusadili.

Filipa Kaňkovského, který nedávno oslavil čtyřicátiny, zná řada diváků z oblíbeného seriálu ZOO. Už více než deset let je také ve stálém angažmá v Národním divadle, natáčí filmy a je frontmanem jazzové kapely. V kariéře se mu tak velmi daří a nejinak to má i v osobním životě. Už šest let má po svém boku krásnou partnerku, se kterou konečně našel porozumění. Na Osobnosti.cz bychom řekli, že teď už jen zbývá se usadit a založit rodinu.

Filip Kaňkovský je herec i hudebník

Herec Filip Kaňkovský je od roku 2014 stálým členem činoherního souboru Národního divadla. Kromě DAMU studoval hru na klavír a trombón na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Je také frontmanem kapely Green Småtroll, která získala Cenu Anděl za album Rude Jazz. V současnosti jej mohou diváci pravidelně vídat v oblíbeném seriálu ZOO Nové začátky. Zahrál si však také v řadě filmů jako Nabarvené ptáče, Miluji tě modře, Očitý svědek nebo Vlny.

Před šesti lety se na premiéře hry Plukovník Švec v Národním divadle seznámil se svou nynější partnerkou, herečkou Danielou Šiškovou. „Já jsem teď spokojený, zamilovaný, já jsem šťastný. Já jsem ten vztah dostal k premiéře Plukovníka Švece. Byla na premiéře,“ prozradil Kaňkovský v Show Jana Krause, jak se seznámili, a dodal, že byl rád, když se Daniela v divadle objevila i následující den.

Daniela ví, proč si ho vybrala

Páru to zdá se bezvadně klape dodnes a vzájemně na sebe pějí jen samou chválu. „Tento člověk, který při mě stojí v dobrém i ve zlém. Podporuje mě na mé cestě a zároveň mi to ale nedává zadarmo a tím mě posouvá dál. Učím se od něj. Z jeho píle, odhodlání, duchapřítomnosti či házení věcí za hlavu. Ten nejlepší člověk, kterého znám, má dnes narozeniny a já bych mu chtěla nejen popřát, ale i za to vše, co mi dává, poděkovat,“ popřála svému milému Daniela k jeho čtyřicátým narozeninám, které 1. května oslavil.

Dořešit by však potřebovali ještě jednu otázku. Vzhledem k tomu, že Daniela Šišková je v angažmá Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, dlouhé dojíždění už oba docela zmáhá. A samotná Daniela přiznala, že by se nebránila ani založení rodiny. „V malém roztomilém domečku na rozumném dojezdu do Prahy, s prací, která nás neubíjí a zároveň jí máme dostatek. A snad nás do té doby bude víc než čtyři a nebude to další kočka,“ odpověděla v rozhovoru pro iDnes na otázku, kde se s Filipem vidí za deset let.

