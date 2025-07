Petra Hřebíčková započala svou hereckou kariéry v Menzelově filmu, kde hned došlo na nahotu. Od té doby jde z role do role.

Petru Hřebíčkovou zřejmě netřeba nijak představovat. Talentovaná česká herečka, která o role rozhodně nemá nouze. V posledních letech však její talent trochu zaniká v romantických komediích, kde ztvárňuje velmi podobné postavy. Ženy v nesnázích, které si přejí jediné – najít lásku. Přitom musíme na Osobnosti.cz vyzdvihnout, že se herečka osvědčila i v náročnějších rolích, za jednu z nich dokonce získala cenu Thálie.

Kariéru začala zostra

Petru Hřebíčkovou, ostatně jako mnoho dalších herců a hereček, do širšího povědomí veřejnosti dostal seriál Ulice, kde ztvárnila učitelku angličtiny Pavlu Rambouskovou, do níž se zakoukal Lumír Nykl. Zároveň je zde sestrou Eddieho Rambouska, který se po letech do Ulice vrátil a nyní je prozatímním ředitelem gymnázia a základní školy.

Nicméně její první rolí byla Jaruška, kterou před téměř 20 lety ztvárnila ve snímku Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále. Nutno podotknout, že nástup do filmového světa měla skutečně náročný, protože její postava byla součástí mnoha odhalených scén. Hřebíčková si nebyla jistá, zdali je taková role pro ni vhodná, bála se tímto způsobem zviditelnit a nechtěla se nechat zaškatulkovat jako některé její kolegyně, jež nakonec byly obsazovány převážně do filmů či seriálů, kde nebylo o nahotu nouzi.

Nakonec se ale přece jen rozhodla postavu Jarušky ztvárnit, a to především díky Menzelově vstřícnému a vřelému přístupu a také jeho jménu, které přece jen mělo určitou pověst. „Pan Menzel si mě zavolal přímo při natáčení a ukazoval, že ta scéna vypadá hezky a ať se nebojím. Učil mě dívat se na sebe jinýma očima. To mi připadalo v pořádku. Ale když jsem tu scénu viděla na premiéře, zajížděla jsem pod sedadlo. Bylo mi nepříjemné se na sebe koukat,“ popsala pro Novinky.

Ale jak se ukázalo, vyplatilo se a slavný režisér měl skutečně pravdu. Z Hřebíčkové se následně stala úspěšná herečka, která má na svém kontě několik významných projektů. Zmiňme například dramata Kawasakiho růže nebo Proměny. Úspěchy sklízela i na divadelních prknech, v roce 2009 za titulní roli Maryši získala Cenu Thálie.

Škatulka romantických komedií

Nicméně v posledních letech jako kdyby se pro ni staly škatulkou převážně romantické a rodinné komedie, v nichž stále dokola ztvárňuje podobné typy postav. Manželky, matky, milenky, svobodné úspěšné ženy, které však v životě spojuje jediné – všechny chtějí lásku. A v tomto typu snímku příliš prostoru na prokázání hereckého umu nedostává. Je škoda, že její potenciál není využit naplno.

Na druhou stranu jí v současné době režim natáčení filmů vyhovuje, protože není tak náročný vzhledem k rodinnému životu. „Já jsem 10 let nezkoušela už divadlo. Filmy jsou v tomhle lepší, mám více volno. Většinou delší dobu pracuji a pak mám zase delší dobu volno. Navíc na to nejsem sama, mám skvělého muže, který se také dokáže postarat o děti,“ řekla před rokem pro Extra. Tak uvidíme, jaké zajímavé role jí další roky přinesou.

