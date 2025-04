Martin Chodúr se podělil s fanoušky o fotku z výletu. Jeho syn už oslavil deváté narozeniny a všichni se shodují, že je to celý tatínek.

Zpěvák Martin Chodúr je už několik let šťastně ženatý s manažerkou Ivonou Selníkovou. Společně vychovávají syna Martínka, se kterým se teď zpěvák pochlubil na svých sociálních sítích. Na fotku z rodinného výletu jsme v redakci Osobnosti.cz narazili na jeho instagramu a zajímalo nás také, jak reagovali zpěvákovi fanoušci. Každopádně jablko zde nepadlo daleko od stromu, Martínek po svém otci nezdědil jen podobu, ale má také hudební talent.

Na výletě se zastavili na něco dobrého

Martin Chodúr se s fanoušky na sociálních sítích nedělí jen o informace ze své profesní kariéry, ale sem tam nechá nahlédnout i do svého rodinného života. Teď se podělil o fotografii se svým malým synem Martínkem, kterou pořídili na rodinném výletě. „Jak jste strávili dnešní den? My jsme si vyšli na Hukvaldy a cestou zpátky na něco dobrého,“ připsal k fotografii, na níž si se synem pochutnávají v zahradní restauraci.

Malému Martínkovi je už devět let a podobu se svým otcem rozhodně nezapře, na což upozornili i komentující. „Martine, roste vám dvojník,“ píše jedna z fanynek. „Kluci, z vás čiší vzájemná pohoda, klid a láska, tak jak se v rodině sluší. Na vás je vidět, že to v rodině je. Ať se daří,“ pochválila je další komentující. To, že mezi sebou mají tito dva opravdu krásný vztah, dokazují i jiné příspěvky.

S tátou už si také zazpívá

Nejen, že je Martínek svému tátovi velmi podobný, ale už mu také fušuje do řemesla. K nedávnému Dni žen zazpívali něžnému pohlaví společně známou písničku You are my sunshine. Martínek tak ukázal, že po tatínkovi podědil i hudební sluch, a kdo ví, jestli se jednou nevydá stejnou cestou jako on. Připomeňme, že kariéru Martina Chodúra odstartovalo vítězství v první řadě oblíbené soutěže Česko Slovenská SuperStar.

Od té doby se jako zpěvák etabloval a vydal několik vlastních alb. Spolupracoval však také s významnými českými interprety, včetně Karla Gotta nebo Hany Zagorové. Naposledy měl například radost z písničky To nejsem já, kterou napsal pro Moniku Absolonovou. „A co je na tom nejlepší? Píseň se stala součástí Moničiny nové desky, která už získala ZLATOU desku!“ pochlubil se dalším úspěchem, který mu udělal velkou radost.

Zdroj: Autorský text, Instgram Martina Chodúra