Alice Bendová je už roky šťastně zadaná. Přítelem je o 12 let mladší Michal Topol, s nímž je zasnoubená od roku 2021. Proč stále nedošlo na svatbu?

Alice Bendová je šťastná po boku svého partnera Michala Topola. Jejich vztah působí idylicky a tráví spolu hodně času jak v Čechách, tak i na Kanárských ostrovech, kde Bendová, jako jedna z mnoha českých celebrit, vlastní nemovitost. Když jim to ale tak klape, proč ještě nedošlo na svatbu, ptají se jejich fanoušci. My jsme se na to v naší redakci Osobnosti.cz rozhodli zaměřit.

O veselce už se mluvilo

Alice Bendová v médiích už několikrát zmínila, že svatba bude. Nicméně stále nic. S jejím o 12 let mladším partnerem o veselce už několikrát mluvili, ale kde nic, tu nic. Její fanoušci však mají jasno, herečka má strach po předchozí zkušenosti s manželstvím. Její bývalý manžel byl totiž pěkné kvítko. Bendovou neustále podváděl.

Zpočátku se k situaci nechtěla vyjadřovat, ale poté, co její exmanžel Václav Benda začal házet na svou manželku špínu a uvedl, že hlavním důvodem rozpadu jejich manželství je právě hereččin současný přítel Michal, nemohla mlčet. „To mě pobavilo nejvíc. Já vám povím, kdo je spínač naší krize: těch jeho 150 ženskejch, a možná víc, které za našeho manželství obšťastňoval. Mám na to důkazy,“ řekla tehdy v rozhovoru pro Blesk. „Návrh udělal i mé sestře… Nejdříve se mi to styděla říct. Svěřila se mi, až když jsem se rozhodla k rozvodu,“ dodala Bendová.

Svatba na Kanárech?

Teď už je ale Alice Bendová roky šťastná po boku svého současného přítele Michala, s nímž ale léta plánuje svatbu. Zasnoubili se už v roce 2021, takže proč si stále neřekli své ANO? Jak se zdá, žádné pádné důvody, proč se svatba odkládá, k tomu nemají. Nejde o krizi ve vztahu, ani o nedostatek času. Naopak. Bendová si pochvaluje svou současnou práci influencerky, z herectví se teď stáhla. Má více času, dokonce i více peněz.

Zřejmě jen nebyla ještě ta správná chvíle, kdy svatbu zařídit. Pár nespěchá, raději si užívá na Tenerife, kde by ale veselku chtěl naplánovat. Fanouškům zkrátka nezbyde nic jiného, než čekat, kdy k tomu skutečně dojde.

