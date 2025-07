Charizmatický veterán televizních obrazovek, který se proslavil především v nekonečném seriálu General Hospital, dostal svou nejtěžší životní roli.

Tristan Rogers je australský herec, narozený v roce 1946 v Melbourne. Nyní oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu, jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali. O hercově zdravotním stavu informoval veřejnost jeho agent Anthony Turk. Zároveň poděkoval fanouškům za projevenou podporu a přízeň a požádal veřejnost, aby Rogersovi dopřáli soukromí. Vždyť fyzická a emociální zátěž, která s léčbou rakoviny souvisí, je obrovská a pacient potřebuje pochopení a klid.

Hercova osobní výzva

Stejně tak se jedná o náročné období pro jeho rodinu. Podrobnosti tedy prozatím nebyly veřejnosti sděleny, konkrétní typ rakoviny oznámen nebyl. Rogers ale pilně spolupracuje s lékaři na ozdravném programu, jak dle webu Deadline uvedl Turk ve svém prohlášení. V případě souhlasu rodiny budou Rogersovi příznivci informováni později. Herci je 79 let a naděje na úspěch se rozhodně nevzdává. Věří, že rakovinu překoná; tuto bitvu nemíní prohrát.

Televizní fenomén General Hospital

My Tristana Rogerse známe hlavně ze seriálu General Hospital, kde ztvárnil tu nejvýraznější postavu, a to Roberta Scorpia. Tento seriál je zřejmě nejdelší z těch, které byly kdy natočeny. Vysílá se od roku 1963 a k letošnímu roku má za sebou přes 15 tisíc epizod. Tristan do tohoto rozjetého vlaku nastoupil v roce 1980. Bývalého mezinárodního špiona, který se později stal policejním komisařem v Port Charles, hrál s přestávkami čtyřicet let.

V seriálu byl dokonce považován za mrtvého, k čemuž mělo dojít při výbuchu. Po několika letech ho však autoři do příběhu navrátili. Podobně to bylo učiněno vícekrát – jen s tím rozdílem, že z Port Charles vždy někam odešel a po letech se vrátil. Jeho poslední účinkování proběhlo mezi lety 2018 a 2024.

Zahrál si i v dalších seriálech

Jak uvádí deník People, ve stejný den, kdy byla oznámena jeho diagnóza, se také výjimečně objevil v nové epizodě tohoto seriálu, kdy se jeho postava vydala navštívit dceru a vnučku. Rogers hrál celkově ve více než 1 400 dílech a získal si příznivce po celém světě, jak informuje GeneralHospitalFandom. Dále se herec objevil v seriálech Mladí a neklidní a Báječní a bohatí. Za roli v digitálním dramatu Studio City získal v roce 2020 Daytime Emmy Award.

Nedávno se na internetu objevily zprávy, že Tristan Rogers zemřel. Na webu SoapOperaDaily ze dne 12. července 2025 je uveřejněno, že se tyto informace nezakládají na pravdě. Herec žije.

Zdroje: Autorský text, Deadline, GeneralHospitalFandom, SoapOperaDaily, People