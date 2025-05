Herečka Jaroslava Obermaierová ve svých 78 letech stále pracuje. Přiznala, že důchod by jí nestačil ani na základní životní potřeby.

Zatímco si spousta lidí život v důchodu pochvaluje, především kvůli času na své koníčky a také klid, herečka Jaroslava Obermaierová se podle zjištění redakce Osobnosti.cz z podobných radostí příliš netěší. Ještě v 78 letech se musí otáčet a stále pracovat, výše jejího důchodu by jí totiž nevystačila ani na pokrytí základních životních potřeb. Dokonce musela opustit svou pražskou garsonku.

Myšlenky na sebevraždu

Obermaierová všechny šokovala, když přiznala, že kvůli zvyšujícím se nákladům na život dokonce jeden čas přemýšlela i nad sebevraždou. „Plyn začíná být exkluzivní věc. Bojím se, že nám ho vypnou. Děsím se toho, co pak udělám, když nebude. Přemýšlím, jestli nespáchám sebevraždu, kde si půjčím? Jídlo neřeším, k obědu mi stačí brambory, ale teplo člověk přece potřebuje,“ řekla v rozhovoru pro iDnes.

Přiznala, že i přesto, že pracuje od svých 20 let, výše jejího důchodu činí pouhých 16 000 korun, což by nestačilo ani na bydlení v Praze. Stále se zhoršující finanční situace herečku podle Blesku dohnala k radikálnímu kroku, opustila svou milovanou pražskou garsonku. Přestěhovala se i se synem Jaroslavem, který se narodil se zdravotním postižením a otec se o něj nestaral (všechny starosti tedy stály jen na Obermaierové), do zrekonstruované chalupy asi 50 km od Prahy v Hulicích na Benešovsku.

Musí se stále otáčet

Obermaierová je v důchodu už 16 let, přesto i přes pokročilý věk stále pracuje. I když ji její profese herečky vždy naplňovala a její zaměstnání bylo i jejím koníčkem, v současné době hraje především kvůli existenčním důvodům. Naštěstí si na množství práce nemůže stěžovat. Nicméně netočí už tolik co dříve.

„Netočím denně ani denně nehraji, tudíž si mezi tím mohu odpočinout až až. Baví mě chodit mezi lidi a kolegy. Zatím jsem neuvažovala, že bych úplně přestala. Byť některých věcí jsem se vzdala, například zájezdového divadla. Byly to únavné cesty na Moravu a v noci zpět, to mě už nebavilo,“ svěřila se herečka pro CNN Prima News.

