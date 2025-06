Ondřej Sokol nechal diváky nahlédnout do svého soukromí, konkrétně do svého obýváku, hlavně během koronavirové pandemie, kdy natáčel pořad Spolu z domu.

Ondřej Sokol, herec, režisér, moderátor a bavič, stejně jako i jiní umělci, kteří jsou v častém kontaktu s diváky, má rád svoje soukromí a trochu toho klidu. A svůj osobní život si dost dobře střeží. Žije s partnerkou Nikol na okraji Prahy, kde si pořídili rodinný dům. A vlastně se svým bydlením nikdy schválně nechlubil, ale jelikož za dob covidu-19 vysílal z domu, něco málo z jeho domácnosti bylo odhaleno.

Spolu z domu…

V době koronavirové pandemie, kdy byla zavřená divadla a nic se netočilo, vlastně přišli herci, zpěváci i další profese, které s touto uměleckou činností souvisí, doslova o práci. Ondřej však nelenil, domluvil se s některými dalšími kolegy a začal točit pořad TV Nova Spolu z domu. A vysílalo se mimo jiné z Ondřejova domova. Na počátku hned sdělil, že by si nikdy nepomyslel, že přivítá širokou diváckou obec ve své domácnosti, ve svém útočišti, kde doposud hledal klid a novou energii pro další práci.

Tento unikátní formát byl ve své podstatě jakousi videokonferencí, do níž si zval nejrůznější hosty. V té době bylo nuceně doma mnoho Čechů, a tak se mnozí stali věrnými televizními diváky. A Ondřej jako bavič nezklamal. Nabídl svým fanouškům v těchto těžkých covidových chvílích, kdy bylo mnoho lidí nemocných a jiní přišli o práci, okamžiky plné dobré nálady. Třeba snowboardování v obýváku.

Nahlédnutí do obýváku Ondřeje Sokola

Každopádně právě při této příležitosti nechal Ondřej Sokol diváky do svého domova alespoň částečně nahlédnout. A pochlubil se i doplňkem, který byste v domácnosti zralého muže neočekávali. Je jím taneční tyč. A pro pobavení diváctva na ní předvedl i několik odvážných úkonů. Jestli ji však má kvůli sobě, anebo zda ji používá někdo jiný, to už Ondřej neprozradil. A protože se Ondra při natáčení pořadu po domově pohyboval, odhalil třeba i to, že je milovník hudby. A hudebních nástrojů. Na stěně mu třeba visí celá sbírka kytar, a to jak akustických, tak se tam našla i elektrická. Dokonce předvedl, jak na kytaru hraje.

I z těch krátkých kamerových záběrů je vidět, že v Ondřejově domácnosti vládne moderní styl, doplněný extravagantními kousky, přírodní odstíny a čisté linie. Vysílalo se z obýváku, okna zastiňovaly tmavé závěsy a tohle přítmí, doplněné moderní lampou, vytvářelo velice příjemnou atmosféru.

Co dělá Ondřej Sokol aktuálně

Doba covidová je už ale pryč a Sokol se vrhl do jiných projektů. V novém televizním seriálu Vraždy v kraji si zahrál elitního kriminalistu, s největší pravděpodobností se vrátí i do seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde se objevil před 14 lety. A stále září jako moderátor ve vědomostní soutěži Na lovu. Ondřej Sokol byl za svou uměleckou tvorbu oceněn Cenou Alfréda Radoka i Cenou Thálie. A to všechno zvládá i s určitým handicapem. Ondřej totiž skoro nevidí na pravé oko.

Říká, že ani neví, kolik má vlastně dioptrií: „Je jich strašně moc, možná osmnáct, možná šestatřicet…“, řekl pro AhaOnline. „Paní doktorka mi vysvětlovala, že když jsem se s tím narodil, mozek už je tomu uzpůsobený, takže vlastně není úplně dobře to opravovat. Byl bych zmatený, mohl trpět migrénami…,“ Co mu však příroda vzala na zraku, to mu dala na talentu. A diváci se určitě na další jeho počiny mohou těšit.

