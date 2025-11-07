Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou ukázali, že se manuální práce nebojí. Pomáhali sázet stromy v Lánské oboře.
Petr Pavel sklízí úspěch u občanů České republiky na všech frontách, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Nejen na politické scéně, ale i jako člověk. Stále lidem dokazuje, že byl na post prezidenta dobrou volbou a jeho voliči nemusí litovat, že hodili hlas zrovna jemu. Tentokrát opět zabodoval při sázení stromů v Lánské oboře.
Sázení stromů
Prezidentský pár přiložil ruku k dílu a v Lánské oboře pomohl společně sázet stromky. „Už podruhé jsme se zaměstnanci Hradu pomáhali v Lánské oboře sázet stromy. Počasí nám tentokrát vyšlo a během dne jsme společně zvládli vysadit 4 500 mladých dubů, které pomohou s obnovou lesa po kůrovcové kalamitě. Díky všem zúčastněným,“ uvedl Petr Pavel na svém Instagramu a přiložil video.
Opětovné srovnání s předchůdcem
Už je tak trochu zvykem, že cokoli, co prezident Pavel udělá a sdílí na sociálních sítích, jeho příznivci i odpůrci hojně komentují a často jej srovnávají s jeho předchůdcem, bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Ten z toho zpravidla nevyjde příliš pozitivně. I když se našli i tací, kteří prezidenta Pavla mírně zkritizovali, domnívají se, že tyto aktivity jsou jen naoko, aby si udělal lepší jméno ve společnosti, pochvalných komentářů je naprostá většina.
Mnozí uvedli, že oproti exprezidentovi Zemanovi je Petr Pavel skutečně příjemnou změnou. Ten totiž netíhne tolik k pití alkoholu, není arogantní a netasí kontroverzní výroky a hrubé chování. „Tento prezident sází stromy, ten předchozí… Toho nebudeme v souvislosti s Lánskou oboru radši vůbec zmiňovat,“ stálo v jednom z komentářů. Petr Pavel ukázal, že se manuální práce rozhodně nebojí, stejně tak jeho choť, první dáma Eva Pavlová. A vlastně jim to docela i šlo. Kdyby chtěl pověsit post prezidenta na hřebík, může se věnovat zahradničení.
