Vladimír Brabec se dožil 83 let, nicméně několikrát během svého života unikl smrti jen o vlásek.

Kdo by neznal legendárního majora Zemana v podání jednoho z našich předních českých herců Vladimíra Brabce. Těžko posoudit, zdali kultovní seriál 30 případů majora Zemana proslavil herce, nebo herec proslavil seriál, nicméně toto spojení je zažité až dodnes a jen málokdo v Brabci vidí jinou postavu, přestože jich za svůj život ztvárnil nespočet. Hereckou kariéru měl rozhodně úspěšnou, jak jsme však v redakci Osobnosti zaregistrovali, osobní život se s ním nemazlil.

Postava Zemana pro něj byla prokletím

Ačkoli se divákovi může zdát, že postava majora Zemana byla pro Brabce výhrou v loterii, je tomu přesně naopak. Rozhodně byla jednou z jeho osudových, ale otázkou je, zdali v dobrém slova smyslu. Herci přinesla výhody i velké nevýhody. Seriál vznikal v době hluboké normalizace k 30. výročí vzniku SNB. Na jeho natáčení tak mělo velký podíl i Ministerstvo vnitra. Vznik seriálu měl jistý účel propagovat tehdejší režim, proto je také označován za propagandistický.

Brabec coby major Zeman, příslušník SNB, vždy spravedlivý a věrný komunista, který se z civilisty vypracuje svou pílí až na náčelníka pražské kriminálky, byl tak často spojován s myšlenkami komunistických stran, což mu v osobním životě přineslo poměrně dost problémů. Často se stával terčem anonymů. Navíc scénář, který se mu dostal do rukou, byl teprve neupravenou verzí. Až během natáčení se přidala silná komunistická propaganda.

„Vždycky do toho jdete sám za sebe a na plný pecky. Já si vždycky chtěl zahrát detektiva a dostal jsem tu možnost. Kam se to potom dostalo, je jiná věc. Ale já hrál tuhle roli a byl jsem šťastný,“ uvedl kdysi Brabec pro Český rozhlas Dvojku. Nicméně připustil, že mu Zeman přinesl i něco dobrého. „Nikdo za mnou nepřišel a nezeptal se, jestli chci vstoupit do komunistické strany. V tomhle mě major Zeman ochránil,“ dodal.

Několikrát v ohrožení života

Vladimír Brabec byl silnou osobností se skutečně tuhým kořínkem. Nesemlel ho ani major Zeman a reakce veřejnosti, ani infarkt nebo pád letadla. Teprve ve 40 letech prodělal na jevišti, když hrál Cyrana z Bergeracu, srdeční infarkt. V ten samý den, ale o 5 let později, přežil pád letadla.

„Byl silný vítr. Výška 200 m. Vítr mě okamžitě obrátil zpátky a já přerazil sloup osvětlení. Nemyslíte vůbec na to, co se vám stalo, že můžete zemřít. Koukáte, co s tím udělat. Minul jsem maminky s kočárkama a tou vahou a dopřednou rychlostí jsem spadnul do rozkvetlých švestek,“ vzpomínal na den, kdy se podruhé narodil. Nebo vlastně potřetí? Zanedlouho udeřil druhý infarkt, kdy šel na Václavském námětí, zachránili ho dva kolemjdoucí studenti medicíny.

Rodinný život

Brabec si v dubnu 1955 vzal za manželku začínající zpěvačku Naděždu Znamínkovou a společně počali dvě děti, syna Pavla a dceru Helenu. Oba potomci jdou v otcových stopách. Pavel vystudoval DAMU a působí jako režisér a Helena se věnuje herectví. Rodina byla pro Brabce vždy vším. Dokonce odmítl pracovní nabídku na západ, protože by musel být dlouho od rodiny. Místo toho zůstal v Praze, a poté přišla nabídka na natáčení 30 případů majora Zemana. Svou manželku přežil o rok, zemřel 1. září 2017 v 83 letech.

