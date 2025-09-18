Zadržený Miloslav Ludvík má krásnou dceru. Modelka a Miss Karolína Ludvíková je zvyklá na luxus a přepych.
Miloslav Ludvík, bývalý ministr zdravotnictví a ředitel pražské motolské nemocnice je vlivný muž, který však o svou manažerskou pozici nedávno přišel. Byl zadržel policií pro obvinění z korupce. Ludvík si užíval luxusního život, jeho vášní jsou především drahá rychlá auta. Policie však velkou část jeho majetku už zabavila. To může mít následky i na životní styl jeho rodiny. Jeho krásná dcera totiž zdědila jeho zalíbení pro přepychové věci, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli.
Kdo je Karolína Ludvíková?
Karolína Ludvíková je dcerou zadrženého Miloslava Ludvíka, úspěšnou modelkou a účastnicí mnoha soutěží krásy. Do povědomí veřejnosti se dostala už v roce 2012 coby semifinalistka České Miss a finalistka Miss Brno Open. Ve stejném roce reprezentovala Českou republiku na mezinárodní soutěži Miss Yacht Model International, kde skončila čtvrtá. Titul vítězky nakonec získala v soutěži Miss Motorsport a stala se tváří této akce. Zde spojila svou krásu i vášeň pro rychlá auta.
Pohyb mezi českou smetánkou jí rozhodně nedělá žádný problém. Pravidelně se objevuje na různých společenských událostech. Na tuto vlivnou partii si dělal zálusk nejeden muž, Karolína však své srdce dala jen jednomu, a tím je její manžel Richard Kettner, majitel známé sítě Automyček Express. Jeho jméno je však spojováno nejen s jeho byznysem, ale i se skandálem kolem modelky Petry Faltýnové.
Na karlovarském filmovém festivalu pořádaném v roce 2013 byl zachycen fotoreportéry, jak Faltýnové na parkovišti osahává hrudník. Což by možná nebylo nic tak hrozného, pokud by v té době nebyla modelka zadaná. Jejím partnerem totiž nebyl nikdo jiný než moderátor Leoš Mareš.
Luxusní svatba na řeckém ostrově
To už je však minulost a Kettner nyní tvoří pár právě s Karolínou Ludvíkovou. Své ANO si řekli v roce 2021 na řeckém ostrově Mykonos. Na líbánky následně odcestovali na Maledivy. Ludvíková tak pokračuje ve svém luxusním životě nejen díky svému otci, ale i manželovi, který rozhodně nemá hluboko do kapsy. Jak ovšem bude vypadat její budoucnost nyní, po skandálu s jejím otcem, to je zatím ve hvězdách.
Zdroj: Autorský text, eXtra, Blesk, Facebook Karolíny Ludvíkové