Ve čtvrtek nemile překvapil legendární fotbalista Petr Čech (43) mnohé ze svých příznivců. Na sociálních sítích sdílel vyjádření, ve kterém potvrdil rozchod se svou manželkou. Jejich společný život trval neuvěřitelných 26 let, o důvodu rozchodu však zatím ani jeden z nich nepromluvil.
Dlouholeté manželství je u konce
Příběh Petra a Martiny působí téměř jako pohádka. Oba se potkali už na sportovním gymnáziu v Plzni, kde se do sebe zamilovali ještě jako sedmnáctiletí studenti. V jednadvaceti letech se rozhodli pro sňatek, tedy rok před tím, než udělal Petr Čech nejlepší krok své profesionální kariéry – přestup do anglické Chelsea. Dařilo se mu tedy jak v osobním, tak profesním životě. Čtyři roky po přestupu přivedl pár na svět dceru Adélu, o dva roky později pak syna Damiána.
Martina byla pro Petra vždy obrovskou oporou a plně ho podporovala při každém jeho kariérním kroku. Stěhovala se s ním při každém zahraničním přestupu, následně se pak společně usadili v Londýně. Jejich manželství nikdy neprovázely mediální aféry ani veřejné krize. Naopak působilo stabilně a harmonicky, což dělá z oznámeného konce ještě větší šok. Sám Čech zveřejnil zprávu velmi stručně, ale s důrazem na rodinné hodnoty.
„Společně s Martinou vám s lítostí musíme oznámit, že se naše cesty po 26 společných letech rozcházejí. Zůstáváme ale nejlepší přátelé a jsme nesmírně pyšní na své dvě krásné děti,“ napsal ve svém prohlášení na Instagramu. To, vzhledem k tomu, že sleduje přes 2,6 milionu lidí z celého světa, bylo napsáno v angličtině, aby mu rozuměl pokud možno co nejvyšší počet fanoušků.
Důvod je zatím neznámý
Petr Čech společně s manželkou Martinou nikdy nepatřili mezi celebrity, které by toužily po pozornosti bulvárních časopisů. Ba naopak – pokud mohli, rádi se jim vyhnuli. Ve většině případů však nemuseli – jejich manželství bylo poklidné a harmonické, bez jakýchkoliv afér či veřejných krizí. Pro většinu fanoušků tak zpráva o jejich rozchodu musela být šokující.
Co za rozchodem stojí, zatím nikdo kromě dvojice a nejbližších zřejmě neví. Jedno je ale jisté – pro oba jsou důležité rodinné hodnoty a právě proto chtějí zůstat přáteli. Po dlouhých 26 letech však končí manželství, díky kterému někteří věřili na pravou lásku a doufali, že i oni se jednou dočkají tak krásného, harmonického a dlouholetého vztahu.