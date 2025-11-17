Alice Bendová, známá pro svůj humor, konečně zažívá krásný vztah. Dnes po boku o 13 let mladšího Michala Topola září a plánuje svatbu.
Když se v roce 2010 potkali na vánočním večírku autobazaru, kde Bendová tehdy točila reklamu, nikdo nepředvídal, že mezi nimi vznikne pevný vztah. On byl mladý, nenápadný mladík z běžného prostředí. Ona zase známá herečka a rozvedená matka dvou dětí, která si zažila své. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že právě tato dvojice, od které nikdo nic nečekal, dnes patří k těm nejšťastnějším na české scéně.
Skandály ji konečně dovedly ke štěstí
Alice Bendová má za sebou pestrou minulost, a ne v dobrém slova smyslu. Její první manželství s hokejistou Václavem Bendou skončilo po letech kvůli jeho nevěře. „Spínačem naší krize je těch jeho 150 ženskejch, a možná víc, které za našeho manželství obšťastňoval. Mám na to důkazy,“ uvedla tehdy otevřeně pro Blesk. Po bolestném rozvodu už herečka ani nedoufala, že se znovu zamiluje.
Osud však zasáhl v ten nejméně očekávaný moment. Na večírku, který navštívila kvůli práci, se setkala s Michalem Topolem. Ten jí okouzlil tím, jak byl přirozený a zábavný. Brzy bylo jasné, že mezi nimi přeskočila jiskra. Bulvár si jejich vztah vzal na paškál – rozdíl 13 let, navíc v době, kdy Bendová ještě oficiálně nebyla rozvedená, byl pro média lákadlem. Ale pár tlak ustál a po čase se stáhl do ústraní.
„Bohužel je to pravda. Nechci se k tomu ale jakkoliv dál vyjadřovat,“ komentoval tehdy situaci její tehdejší manžel Václav Benda pro Blesk. Alice mezitím s Michalem odjela do Paříže, kde jejich vztah teprve rozkvetl.
Zásnuby v županu a plány na svatbu
Po 9 společných letech přišla žádost o ruku, tak trochu neplánovaně, během covidu. „Bylo to u televize, já jsem měla na sobě špinavý župan a on se mě zeptal, jestli si ho vezmu, tak jsem řekla, že jo,“ vzpomínala herečka se smíchem pro Prima Ženy. A dodala: „Na županu jsem měla kečup i kuře na paprice… Řekla jsem ano, protože mi ho bylo až líto, že tohle žádá. Ty oči…“ I když svatba zatím ještě neproběhla, oba vědí, že se vezmou, nejlépe bez kamer, médií a veřejnosti.
Alice Bendová v současné době hodně sportuje a výrazně zhubla, otevřeně mluví o tom, jak náročná je menopauza. Jak je to ale s tím velkým věkovým rozdílem, který mezi sebou partneři mají? „Třináct let je velkej rozdíl. Ale dobrý je, že on je šedivej celej, my mu říkáme šedivák. A má vousy, já jsem říkala: Nesmíš se holit, protože bys vypadal mladší o dost,“ řekla Bendová s humorem v pořadu Face To Face. Jinak se prý ale krásně doplňují. Žijí střídavě v Česku a na Kanárských ostrovech, kde vlastní několik apartmánů k pronájmu. Právě tam mají vytoužený klid.
Herečka Alice Bendová je sama sebou
Herečka a modelka, narozená roku 1973 v Praze, se prosadila díky filmům jako Kajínek, Sametoví vrazi či seriálům Rodinná pouta a Velmi křehké vztahy. Nebojí se říkat věci napřímo a často si ze sebe dělá srandu. A i když si prošla těžkými časy, nikdy si nijak nestěžovala.
