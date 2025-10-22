Petr Janda může být na svého vnuka pyšný. Rozhodl se jít stejným směrem jako jeho děda, který mu je velkým vzorem.
Frontman kapely Olympic, Petr Janda, utrpěl v životě obrovskou ztrátu. Rodič by nikdy neměl přežít své dítě, ovšem osud má s našimi životy někdy jiné plány. Zpěvák musel pohřbít svého prvorozeného syna Petra, který prohrál boj s vážnou nemocí, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz dozvěděli. Než zemřel, stačil zplodit syna Petra, který jde ve šlépějích svého slavného dědečka.
Rakovina mu vzala manželku i syna
Petr Janda toho v životě ustál už mnoho. Nejbolestivější ranou však byla ztráta manželky a syna. Oba bojovali s rakovinou, kterou bohužel nedokázali porazit. V roce 1989 se Jandova první manželka, s níž byl od 60. let, dozvěděla šokující zprávu. Lékaři jí oznámili, že trpí rakovinou vaječníků. Existovala naděje na vyléčení, ale rakovina se po roce vrátila a tentokrát udeřila ještě tvrději. Nemoci podlehla v roce 1991.
Už v době, kdy byla Jana Jandová nemocná, onemocněl i její syn Petr. „Cvičil doma na violu a my jsme najednou zaslechli, jako když spadne pytel cementu na podlahu. Péťa ležel na zemi, měl u pusy pěnu, celý se chvěl, nemohl jsem ho probrat. Lékaři zjistili, že má nádor na mozku,“ uvedl kdysi Janda v pořadu 13. komnata.
Přestože se o to doktoři pokusili, nádor nebylo možné odstranit. Tuto informaci si však Janda nechal pro sebe, nechtěl svou nemocnou manželku zatěžovat ještě tak smutnou zprávou. V době, kdy zemřela, si tak myslela, že se její syn z rakoviny dostal. Nebyla to však pravda. Od její smrti žil Petr ještě dalších 10 let, než ho nakonec nemoc dostala.
Vnuk Petr jde v dědečkových šlépějích
Zesnulý syn Petr po sobě zanechal syna Petra nejmladšího. Tomu byly teprve 4 roky, když jeho tatínek zemřel. Mnoho vzpomínek tak na svého otce nemá. Chlapce vychovali prarodiče z matčiny strany a dle jeho slov prožil krásné dětství. Dnes je mu 30 let a muzikální krev Jandů v sobě rozhodně nezapře. Nejdříve to sice vypadalo, že se bude angažovat v oblasti IT a hudba bude pouze jeho koníčkem, ale brzy zjistil, že ji chce dělat naplno.
Byl přijat na prestižní školu Berklee College of Music v americkém Bostonu. „Hudba pro mě vždycky byla hobby. Ale v 18 letech, když jsem začal aktivněji hrát v různých kapelách, jsem si uvědomil, že je to ten správný směr,“ uvedl v rozhovoru pro Blesk. Hraje na saxofon. Svého dědečka má jako velký vzor a také inspiraci, stejně tak svou tetu, zpěvačku Martu Jandovou. Dědeček je na něj velmi pyšný.
