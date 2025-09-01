Dvě stě deset metrů čtverečních, šest místností a výhled přímo na přístav. I tak lze popsat luxusní apartmán Davida Pastrňáka za 75 milionů korun.
Asi těžko byste v dnešní době hledali lepšího českého hokejistu, než je David Pastrňák. Svou kariéru začínal už jako dítě v Havířově a na zimním stadionu udělal své první hokejové krůčky už ve třech letech. Dovedla ho tam maminka, která ho celý život naplno podporuje a pro jeho kariéru v podstatě obětovala celý svůj život. A vyplatilo se – David dnes patří mezi nejlepší hokejisty na světě a jeho plat tomu jen odpovídá. Jak a kde dnes bydlí?
Maminka jako největší opora
Pastrňák vyrostl v Havířově po boku bratra Jakuba a pod dohledem maminky Marcely. Byt o velikosti 2+1 byl malý a rodina často bojovala s nedostatkem peněz. Aby děti uživila, musela Marcela zvládat hned tři zaměstnání. Přesně, jak naše redakce psala výše – maminka Marcela udělala pro své chlapce první poslední, hlavně aby byli šťastní.
David nakonec v době, kdy měl nastupovat na střední, odcestoval do Švédska, kde postavil základy tomu, kým je dnes. Získal disciplínu, naučil se samostatnosti a za pomocí tvrdé práce naplno rozvíjel svůj talent. Vyplatilo se – v roce 2014 ho draftoval Boston a dnes patří mezi největší opory týmu, který patří mezi ty vůbec nejlepší v celé soutěži. Nutno podotknout, že velké z části především díky Davidovi.
V roce 2023 podepsal David nový kontrakt – osmiletou smlouvu na 11,25 milionu dolarů ročně, tedy v přepočtu přibližně dvě miliardy korun. Takové částky mu otevřely dveře k životu, o kterém se mu v dětství ani nesnilo. Přesto zůstává věrný svým kořenům – mamince pořídil byt v Praze a zároveň investuje i za oceánem. Jak to má ale s bydlením?
Jak bydlí David Pastrňák
Ačkoliv se David dnes topí v penězích, stále zůstává skromným havířovským klukem. S manželkou si pořídil apartmán v Bostonu s výhledem na přístav, který se pyšní šesti místnostmi, vířivkou a také nonstop recepcí. Za byt o rozloze 210 metrů čtverečních měl podle deníku Expres zaplatit 22 milionů korun, zbytek (53 milionů) měl uhradit za pomocí úvěru. V porovnání s bytem o velikosti 2+1, ve kterém s maminkou a bratrem vyrůstal, jde o opravdu solidní upgrade.
Ačkoliv dnes žije v luxusu a těší se velké slávě, stále zůstává nohami na zemi a nezapomíná na to, odkud pochází. A také na to, kdo se o něj celou tu dobu staral a dělal vše pro to, aby si mohl splnit svůj sen. Peníze ho rozhodně nezkazily a mamince, která kvůli němu obětovala mnohé, pořídil krásný byt v Praze.