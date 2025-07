Herec Jiří Vyorálek se proslavil hlavní rolí v minisérii Sedm schodů k moci. Odmítal natáčet milostné scény s pornoherečkou.

Herec Jiří Vyorálek, rodák z Třebíče, je hercem mnoha krásných rolí, od komediálních až po ty vážné. V poslední době se nejčastěji objevoval na televizních obrazovkách v seriálu Polda a do paměti diváků se také zapsal minisérií Sedm schodů k moci po boku s Evou Podzimkovou. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, proč odmítl natáčet milostné scény s pornoherečkou. Jedno je ale jistá, jeho manželka za takové rozhodnutí musela být ráda.

S kým žije Jiří Vyorálek

Charisma Jiřího Vyorálka mu přineslo nemálo příležitostí, jak se sblížit s různými ženami. O jejich zájem rozhodně nemá nouzi a ocenil by to možná více, kdyby nebyl zodpovědným manželem a otcem. Dříve sice dával přednost bohémskému životu, jeho svobodná duše miluje cestování a ráda využívá různých příležitostí, ale od doby, kdy se herec oženil a stal se otcem, není pro něj nic víc než rodina. Se svou manželkou Zuzanou vychovává 8letého syna Vincenta a 5letou dceru Marušku.

Není ale tím tatínkem, co by každý krok svých dětí vystavoval na odiv světu, proto se vlastně ani nepochlubil jejich narozením. Jeho priority jsou zkrátka dané. Dokonce odmítá i některé pracovní nabídky, aby mohl trávit více času s dětmi. Dbá na jejich správnou výchovu a zásadní je pro něj také to, jak se jeho děti k sobě vzájemně chovají. Svého syna už odmalička vede k tomu, aby mladší sestřičku chránil a pečoval o ni. Sám Vyorálek má o 10 let starší sestru Zuzanu, která ho dokonce přivedla k herectví.

Konečně hlavní role

Jiří Vyorálek má za sebou mnoho hereckých zkušeností, přesto ho hlavní role tak nějak míjely. Až přišla minisérie Sedm schodů k moci, kde ztvárnil roli politika, ministra kultury a později předsedu vlády Tomáše Vichra. Projekt byl inspirován kauzou Petra Nečase a Jany Nagyové, jejich vztahu a také kroků, které učinili, aby se v politickém spektru posouvali výše.

V příběhu by tedy neměla být nouze ani o milostné scény mezi Vyorálkem a jeho hereckou kolegyní Evou Podzimkovou, nicméně herečka nechtěla dávat na odiv své nahé tělo a požádala o dablérku, pornoherečku, která ji měla při intimních scénách zastupovat. Jenže v tom se necítil příjemně samotný Vyorálek.

„Já jsem si uvědomil, že s profesionálkou to nedám. Tak jsem si vzal taky kaskadéra. Kdyby to byly honičky v autě nebo rvačka v hospodě, tak to dám v pohodě, ale tohle byly prostě jiné scény, takové…Prostě se to točilo s kaskadéry,“ přiznal herec v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

