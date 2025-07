Alice Jandová stojí po boku zpěváka Petra Jandy už více jak 20 let. Jejich manželství je idylické, i když je od sebe dělí 40 let.

Alice Jandová je v pořadí třetí manželkou zpěváka a frontmana kapely Olympic, Petra Jandy. Dělí je od sebe neuvěřitelných 40 let a zpočátku jim nikdo nevěřil, že jejich vztah může takový věkový rozdíl ustát. Nicméně, jak jsme i my v redakci Osobnosti.cz zjistili, po letech všechny škarohlídy přesvědčili o opaku. Svoji jsou už 20 let.

Pomohla mu z nejhoršího

Začátky jejich vztahu ovlivnila tragická událost, kdy Petr Janda přišel o svého jediného syna Petra, který ve věku 35 let podlehl následkům vážného onemocnění. S druhou manželkou Martinou vztah už dávno nefungoval a přestože byli stále svoji, jako manželé již nežili. Zpěvák se najednou cítil osamělý a se svým smutkem musel bojovat sám. Jeho dcera Marta v té době žila v Německu, kde slavila úspěch se svou kapelou Die Happy a do Čech zavítala jen sporadicky.

Pak se ale objevila Alice. Krásná 20letá mladá žena, která byla pro Jandu jako závan čerstvého větru. Začali se vídat a oba si zpříjemňovali chvíle osamocení. Nikdo z nich tenkrát netušil, že z nevinného povídání může vzniknout vážný vztah a osudová láska. Zpěvák měl za sebou už dvě manželství, o třetím rozhodně neuvažoval, ještě s tak mladičkou dívkou, ale Alice ho naprosto očarovala. Navíc ukázala, co pro ni Janda znamená, byla mu obrovskou oporou po ztrátě jeho jediného syna.

Zásnuby přes kamaráda

Přestože Jandu ani ve snu nenapadlo, že by se mohl ještě někdy ženit, navíc s o 40 let mladší ženou, měl tušení, že pokud Alici nepožádá o ruku, bude si to vyčítat do konce života. Téměř ihned po ukončení svého druhého manželství požádal Alici o ruku. Jenže to mělo háček, tehdy ještě žila v Americe.

Zásnubní prsten tedy poslal po kamarádovi a čekal na odpověď. Ta, jak už dnes víme, zněla ANO a v roce 2005 se konala veselka ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře. Oslava pak proběhla v Jandově sídle na Propasti, které se zúčastnilo zhruba 150 lidí. Na zahradě byl postaven obrovský stan, pivní bar, nechyběla samozřejmě ani dobrá muzika a také spousta jídla a pití.

Společně vychovávají dvě dcery, Anežku a Rosalii. V rodině panují skvělé vztahy, jak mezi Jandou a jeho exmanželkou, tak i mezi Jandovými partnerkami a dcerou navzájem. Důkazem toho je i fakt, že se Alice, Martina a Marta sešly v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

