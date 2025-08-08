Michaela Kuklová nemůže být na svého syna pyšnější. Roman je velmi talentovaný, už ve 14 letech si sám navrhl svůj vlastní pokoj.
Michaela Kuklová patří mezi naše nejkrásnější herečky. Není se tedy co divit, že i její potomek je velký fešák. Její syn Roman letos oslaví 17. narozeniny a roste z něj velmi sympatický mladý muž. Jeho maminka vedle něj působí spíše jako jeho starší sestra než rodič. Mají mezi sebou idylický vztah, přestože Romanovým rodičům to nevyšlo. Na Osobnosti.cz nás mimo jiné zajímalo, kam její syn v životě směřuje.
Vztahy Michaely Kuklové
Michaela Kuklová za svůj život udržovala několik vážných partnerských vztahů, vdaná však byla pouze jednou. Vzala si herce a producenta Jiřího Pomeje a zůstali spolu dlouhých 13 let. Nikdy se netajili tím, že jejich vztah je tak trochu jako jízda na horské dráze, ovšem poslední kapkou byly Pomejeho dluhy. Nakonec došlo na rozvod. Pomeje zemřel na následky rakoviny v roce 2019.
Rok po rozvodu herečka poznala podnikatele Romana Holomka, s ním má již zmíněného syna Romana. Bohužel ale ani tento vztah nevydržel, rozešli se už po 4 letech v roce 2012. Na nějaký čas se Kuklová lásky vzdala. Až po dlouhých 5 letech v roce 2017 veřejně přiznala, že je opět zamilovaná. Její srdce zasáhl fotograf Jiří Káš, herečka hovořila o lásce na první pohled. Ovšem jak intenzivní bylo jejich vzplanutí, tak rychlý byl i jejich rozchod, který přišel za 6 měsíců. Na svou osudovou lásku tak herečka ještě stále čeká.
Idylický vztah se synem
Její syn Roman je však mužem jejího života. Mají mezi sebou pevné pouto a je to jediný vztah, který je pro Kuklovou stabilní a jistý. Nemůže na něj být jako matka pyšnější. „Je moc talentovaný na jazyky a krásně zpívá. Má daleko lepší rytmus než já,“ pěla na svého syna ódy v rozhovoru pro iDNES. Kromě zpěvu se Roman věnuje bojovým sportům. Má také rád zvířata. K herectví ho maminka nikdy nevedla, dokonce mu asi do šesti let vůbec neprozradila, že je herečka, prostě říkala, že jde do práce. „Vůbec nemá herecké ambice, takže se to asi povedlo v tom zárodku zarazit,“ svěřila se pro Extra.
O své budoucnosti ještě Roman nemá příliš jasno, nicméně ho to táhne k interiérovému designu. „Hodně se mu líbí navrhování interiérů, takže uvidíme, jestli půjde směrem grafika, architekta nebo módního návrháře. To záleží na něm, pořád se ještě může rozhodnout,“ řekla Kuklová pro Lifee. Ostatně zcela sám si navrhl svůj vlastní pokoj, když mu bylo teprve 14 let. Také by se rád co nejdřív osamostatnil a jak se říká vylétl z hnízda. Jsme každopádně zvědaví, kam to šikovný mladý muž dotáhne.