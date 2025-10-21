Petr Fiala je se svou manželkou od roku 1989. Nabídku na vážný vztah jí předložil na hřbitově.
Petr Fiala sice v letošních volbách do Poslanecké sněmovny neobhájil post premiéra, ale může být šťastný za svou rodinu, manželku a děti, které jsou mu oporou ve chvílí radosti i smutku, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz doslechli. Ve své ženě, jak už kdysi zmínil, našel skutečný poklad. A přestože randili na hřbitově, jsou spolu dodnes.
Procházeli spolu demonstracemi
Petr Fiala se se svou manželkou Janou seznámil v době, kdy se blížil pád komunistického režimu. Měsíc listopad byl tak klíčovým nejen pro budoucnost naší republiky, ale i Fialovu. Tehdy totiž poznal svou životní lásku. Zajiskřilo to mezi nimi okamžitě. Jenže fyzické sympatie byly teprve začátkem. V té době byly velkými tématy revoluce a demonstrace, a tak Fiala zjistil, že s Janou toho mají mnoho společného.
Stejné názory na budoucnost je utvrdily v tom, že jsou si souzeni. A tak začali randit během demonstrací. „Přijel v říjnu 1989 z vojny zpět do Brna a společní známí nás seznámili. Začátkem listopadu jsme se viděli poprvé. Tak vznikl náš vztah, začali jsme spolu chodit během demonstrací. Ten další víkend už jsme jeli spolu na demonstraci na Letnou do Prahy a zároveň na mši ke svatořečení Anežky České. To byl obrovský zážitek,“ uvedla Jana Fialová pro CNN Prima News.
Romantika na hřbitově
Že si ti dva nepotrpí na klasické romantické randění, dokázali už během společného navštěvování demonstrací, nicméně rozhodli se ještě pro jedno velmi netypické místo pro schůzku dvou zamilovaných, a to pro hřbitov. Ale byla to spíše náhoda než úmysl. „Petr si na mě vzal telefonní číslo a pozval mě na rande na procházku. Při té příležitosti mě požádal, zda bych s ním nezašla na hřbitov, protože na Dušičky neměl čas a nestihl to. Mně se to náhodou docela hodilo. Tak jsme šli přes celé město na hřbitov a Petr mi předložil nabídku na vážný vztah,“ vzpomíná Jana Fialová.
A jak se ukázalo, počátky jejich vztahu položily pevné základy, protože od té doby jsou spolu. V roce 1992 se vzali a společně vychovali 3 děti, dceru Kláru a syny Jiřího a Martina. Fiala započal svou politickou kariéru, v roce 2014 se stal předsedou ODS a v roce 2021 českým premiérem. Jeho manželka je vystudovaná bioložka, působila jako proděkanka pro záležitosti studentů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2023 se zde stala prorektorkou.
