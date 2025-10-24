Martin Dejdar ve své nové knize zmínil i některá nepříjemná témata týkající se jeho osobního života. Přiznal, proč se tehdy s rodinou odstěhoval do USA.
Martin Dejdar se může pyšnit rodinou, v níž panují harmonické vztahy, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Se svou manželkou tvoří šťastný pár již více jak 30 let a z jejich lásky vzešly dvě děti, syn Matěj a dcera Sára, na něž jsou rodiče velmi pyšní. Z dcery chtěl mít slavný tatínek herečku, ze syna profesionálního hokejistu. S rodinou dlouhé roky pobýval i v Americe, důvod k tomu však nebyl příliš veselý.
Vzpomíná ve své autobiografii
Herec Martin Dejdar vydal svou autobiografii s názvem Dejdar – Jedu nonstop na horské dráze, kterou v pondělí 20. října pokřtili jeho přátelé a kolegové z branže v pražském divadle Studio Ypsilon, jehož členem je herec už od roku 1987. Publikace vznikla formou rozhovorů s hercem Jakubem Fürstem, který měl otázky předem připravené a s Dejdarem se vídal mezi červnem a červencem vždy na pár hodin.
Do knihy přispěli i jeho přátelé a kolegové, například Michal David, Jiří Langmajer s Adélou Gondíkovou, také Jiří Lábus nebo Jitka Asterová. Co na herce prozradili, to sám Dejdar netuší. Možná se o sobě dozví i věci, které sám neví. Herec tak vzpomínal na své herecké začátky, ale rozpovídal se i o svém osobním životě, kde zabrousil do vzpomínek méně šťastných, například když se s rodinou odstěhoval do daleké Ameriky kvůli šikaně jeho syna Matěje.
Útěk do USA kvůli šikaně
„Byl to důvod, proč jsem odlifroval rodinu do Ameriky. Tedy dohodli jsme se samozřejmě s manželkou na základě toho, abychom nemuseli dělat nějaké jiné kroky, které by byly asi stejně zbytečné. Nechtěl jsem, aby to zažívala i Sára, která právě začínala chodit do školy. Jediná šance, jak ty děti ochránit, byla odvézt je někam pryč,“ svěřil se Dejdar v rozhovoru pro Super.
Nepřímo přiznal, že důvodem nepříjemností, které zažíval jeho syn, bylo slavné jméno jeho tatínka. Herec si přál jediné, aby jeho děti vyrůstaly a studovaly normálně jako ostatní děti a jejich příjmení jim nebylo spíše na obtíž. „Chtěl jsem, aby děti vyrůstaly normálně, chodily normálně do školy a nezažívaly to stigma toho jména jakýmkoli způsobem od dětí i od učitelů a jiných lidí. Lidi takoví jsou, nic moc se s tím nedá dělat. To, co jsme udělali, bylo výborné řešení,“ dodal herec.
