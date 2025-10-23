Jan Rosák, jeden z našich předních moderátorů, přiznal, že by z důchodu nevyžil. Díky práci si může vyskakovat.
Moderátor Jan Rosák letos v srpnu oslavil 78. narozeniny, přestože by mu každý hádal přinejmenším o 10 let méně. Je stále vitální, pracovně aktivní a na svůj věk se rozhodně necítí. Je stálicí na poli televizní zábavy, i když přiznal, že některým současným projektům už příliš nerozumí a některými je dokonce i znechucen, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Možná i proto mu je v tuto chvíli bližší divadlo než televize. Zvolnit se rozhodně nechystá, svou práci miluje, navíc, jak přiznal, důchod by mu nestačil.
Stále aktivní
O Janu Rosákovi je známo, že je velký sportovec, miluje tenis a také golf, je tedy v neustálém zápřahu, ať už pracovním nebo pohybovém či společenském. Možná i proto by mu jeho věk nikdo nehádal, i on sám přiznal, že se necítí na číslo uvedené v jeho občanském průkazu. Navíc jako osoba veřejně známá je neustále na očích, musí tedy o sebe dbát.
Naposledy pro televizní diváky natočil pořad Poklad z půdy, což je 2 roky zpátky, nicméně neustále se vysílá a reprízuje. Přestože je jeho televizní kariéra bohatá a jak moderátor a herec sám uvádí, v televizi dělal téměř všechno, je pro něj už minulostí. Přiznává také, že je znechucen některými projekty, například reality show jej vůbec neoslovily a považuje je za hloupé. Divadlo mu je bližší, hraje v české muzikálové komedii Mýdlovém princi v Divadle Broadway.
Z důchodu by nevyžil
Jan Rosák je vděčný, že má stále sílu dělat to, co ho v životě nejvíce baví a naplňuje, ale také uznává, že pracovně aktivní musí být i v penzi, protože z výše svého důchodu by jen těžko vyžil. Je rád, že má takovou profesi, která mu umožňuje ji vykonávat i přes pokročilý věk, a pokud mu budou síly stačit, věnovat se své práci bude moci i v devadesáti. Život důchodem nekončí, i když se to tak pro některé může jevit.
Nicméně přiznal, že dle jeho názoru se ještě nepodařilo u nás v republice vytvořit dobrý důchodový systém. „Myslím, že každá pomoc dobrá (o valorizacích), to samozřejmě, ale kdybych měl žít jenom z toho důchodu, tak bych si nemohl tak vyskakovat, jak si vyskakuji. Jezdíme na dovolené, občas si jdu ještě zahrát golf, což také není úplně zdarma. Čili ten důchod je v podstatě minimum, co může ten chudák dostat, když nemá něco navíc. Jako třeba já mám rádio, divadlo, další aktivity, takže mám štěstí, že si nemusím tolik utahovat opasek,“ řekl, jak to cítí Jan Rosák v rozhovoru pro České důchody.
