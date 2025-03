Pavol Habera se stále udržuje ve formě, v poslední době však veřejnost šokoval svým vzhledem, který vzbuzuje obavy o zpěvákovo zdraví.

Pavol Habera byl v době své největší slávy idolem snad každé ženy. Ovšem i teď, když už se přehoupl přes hranici šedesátky, dosahuje vysokých příček na seznamu sexy mužů Česka a Slovenska. Nyní se však na sociálních sítích objevily fotografie, které nejednoho sledujícího vyděsily. Jak Osobnosti.cz zjistily z komentářů ke snímku, pohublá postava a bledá tvář živí spekulace, zdali se slovenský zpěvák nepotýká se zdravotními problémy.

Strach o zpěvákovo zdraví

Pronikavý pohled, sexy postava a frontman kapely, to je kombinace, z níž jde do kolem nejedna žena. Pavol Habera byl sexsymbolem 80. a 90. let. A ještě nedávno Habera coby drsný porotce z pěvecké soutěži Česko Slovenská SuperStar svým uhrančivým pohledem dostával do kolem tisíce fanynek. Má spoustu sledujících na sociálních sítích, kde pravidelně postuje nové fotografie.

Nedávno však sdílel na svém instagramovém profilu nové snímky, které jeho sledující šokovaly. Celá řada komentářů obsahovala obavy o zpěvákovo zdraví. Charismatický muzikant má pohublou, bledou tvář a téměř žádné vlasy. Přestože někteří obdivují jeho vitalitu a lásku ke sportu i v pokročilém věku, většina jeho fanoušků se strachuje, zdali se se zpěvákem něco neděje.

Netušil, co způsobí

Habera sdílel na sociálních sítích běžnou fotografii v pozadí se zapadajícím sluncem. K příspěvku napsal: „Hm, ty barvy.“ Nicméně jeho sledující nezajímalo romantické zbarvení nebe, nýbrž zpěvákova tvář, které trochu chyběla barva, a pohublá postava. V komentářích se proto spustila lavina spekulací a kritických poznámek.

„Doufám, že se nic neděje, když jste tak hubený,“ ozvala se vystrašená fanynka. „Omlouvám se, ale připomínáte Patricka Swayzeho. Nehubněte,“ uvedla další. „Ještě pořád fešák, ale už nehubněte,“ objevilo se v dalším komentáři. A v podobném duchu se nesla spousta dalších.

Zpěvák v dubnu oslaví 63. narozeniny, a i přes některé obavy o jeho vzhled mu nelze upřít, že na svůj věk vypadá skvěle. Věříme, že se těší dobrému zdraví a udržuje se ve formě zdravým způsobem. Je pravda, že má důvod ke snaze, aby stále vypadal dobře, již přes 20 let žije s modelkou Danielou Peštovou, nádhernou ženou, která stárne s grácií a její věk by jí nikdo nehádal. Dvojice má společně dvě děti, dceru Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.

Zdroj: Autorský článek, Instagram Pavola Habery